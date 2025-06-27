https://ria.ru/20250627/uchenye-2025696034.html

Ученые научили кишечную палочку производить парацетамол из пластика

Ученые научили кишечную палочку производить парацетамол из пластика - РИА Новости, 27.06.2025

Ученые научили кишечную палочку производить парацетамол из пластика

Ученые научили кишечную палочку (E. coli) производить парацетамол из переработанного пластика, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T02:16:00+03:00

2025-06-27T02:16:00+03:00

2025-06-27T02:16:00+03:00

наука

эдинбургский университет

astrazeneca

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ученые научили кишечную палочку (E. coli) производить парацетамол из переработанного пластика, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. В статье говорится, что ученые модифицировали бактерию, чтобы она выполняла перегруппировку Лоссена - химическую реакцию, которая позволяет ей создавать новые химические вещества прямо внутри своих клеток. Они также вставили в бактерию два гена, благодаря чему она смогла произвести парацетамол из исходного материала менее чем за сутки. "Мы сообщаем о биосовместимой реакции перегруппировки Лоссена, катализируемой фосфатом в бактерии Escherichia coli... Субстрат для перестройки Лоссена также может быть... применен... для получения промышленных малых молекул, включая лекарство парацетамол", - пишут ученые в исследовании. Как рассказал в интервью журналу один из авторов исследования, химик-биотехнолог из Эдинбургского университета Стивен Уоллес, его команда работает с фармацевтическими компаниями, такими как AstraZeneca, чтобы усовершенствовать и расширить процесс переработки пластиковых отходов в лекарство.

https://ria.ru/20250625/uchenye-2025245296.html

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эдинбургский университет, astrazeneca