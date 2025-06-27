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В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам

В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам - РИА Новости, 27.06.2025

В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам

Московская полиция задержала мужчину, который принимал участие в съемках скандальных видео с домогательствами к девушкам, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:14:00+03:00

2025-06-27T11:14:00+03:00

2025-06-27T14:17:00+03:00

москва

происшествия

россия

александр кириллов ("алекс лесли")

тульская область

ирина волк

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, который принимал участие в съемках скандальных видео с домогательствами к девушкам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram."Недавно возмущение пользователей интернета вызвала видеозапись с обращением так называемого тренера личностного роста, который призывал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов", — написала она.В ближайшее время задержанного передадут в следственные органы.Мужчина — уроженец Тульской области 1993 года рожденияВ пресс-службе СК в среду сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер побуждал своих последователей совершать против жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео.

https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html

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москва, происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), тульская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)