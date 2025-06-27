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В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам - РИА Новости, 27.06.2025
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11:14 27.06.2025 (обновлено: 14:17 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/uchastnik-2025759272.html
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам - РИА Новости, 27.06.2025
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам
Московская полиция задержала мужчину, который принимал участие в съемках скандальных видео с домогательствами к девушкам, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 27.06.2025
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2025-06-27T14:17:00+03:00
москва
происшествия
россия
александр кириллов ("алекс лесли")
тульская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, который принимал участие в съемках скандальных видео с домогательствами к девушкам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram."Недавно возмущение пользователей интернета вызвала видеозапись с обращением так называемого тренера личностного роста, который призывал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов", — написала она.В ближайшее время задержанного передадут в следственные органы.Мужчина — уроженец Тульской области 1993 года рожденияВ пресс-службе СК в среду сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер побуждал своих последователей совершать против жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео.
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москва, происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), тульская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Тульская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам

МВД: в Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, который принимал участие в съемках скандальных видео с домогательствами к девушкам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram.
«
"Недавно возмущение пользователей интернета вызвала видеозапись с обращением так называемого тренера личностного роста, который призывал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов", — написала она.
© СоцсетиОдин из мужчин, которые домогались девушек в центре Москвы. Кадр видео
Мужчина, который домогался девушек в центре Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Соцсети
Один из мужчин, которые домогались девушек в центре Москвы. Кадр видео
В ближайшее время задержанного передадут в следственные органы.
Мужчина — уроженец Тульской области 1993 года рождения
В пресс-службе СК в среду сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер побуждал своих последователей совершать против жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео.
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