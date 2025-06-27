https://ria.ru/20250627/uchastnik-2025759272.html
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам - РИА Новости, 27.06.2025
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам
Московская полиция задержала мужчину, который принимал участие в съемках скандальных видео с домогательствами к девушкам, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T11:14:00+03:00
2025-06-27T11:14:00+03:00
2025-06-27T14:17:00+03:00
москва
происшествия
россия
александр кириллов ("алекс лесли")
тульская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, который принимал участие в съемках скандальных видео с домогательствами к девушкам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram."Недавно возмущение пользователей интернета вызвала видеозапись с обращением так называемого тренера личностного роста, который призывал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин. Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов", — написала она.В ближайшее время задержанного передадут в следственные органы.Мужчина — уроженец Тульской области 1993 года рожденияВ пресс-службе СК в среду сообщили РИА Новости, что против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер побуждал своих последователей совершать против жительниц Москвы противоправные действия сексуального характера, все это снималось на видео.
https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html
москва
россия
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, александр кириллов ("алекс лесли"), тульская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Россия, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Тульская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам
МВД: в Москве задержали участника скандальных видео с приставаниями к девушкам