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ЦБ аннулирует лицензии ИК "Прайвет Капитал" - РИА Новости, 27.06.2025
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07:30 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tsb-2025707779.html
ЦБ аннулирует лицензии ИК "Прайвет Капитал"
ЦБ аннулирует лицензии ИК "Прайвет Капитал" - РИА Новости, 27.06.2025
ЦБ аннулирует лицензии ИК "Прайвет Капитал"
Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T07:30:00+03:00
2025-06-27T07:30:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие прекратится с 27 октября, говорится в сообщении регулятора. "Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании "Прайвет Капитал", - говорится в сообщении. Действие лицензий прекращается с 27 октября. Компания обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26 октября. Основанием для аннулирования лицензий послужили неоднократное в течение одного года неисполнение предписаний ЦБ РФ, неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с этим законом. Кроме того, компания неоднократно нарушала в течение одного года требования законодательства о ценных бумагах. В частности, компания допускала нарушения при осуществлении брокерской деятельности, в части ведения внутреннего учета компании, нарушения, связанные с расчетом размера собственных средств, связанные с заполнением и представлением в ЦБ отчетности, нарушение требований к раскрытию информации на своем сайте, нарушения при осуществлении депозитарной деятельности, а также в части организации и осуществлении внутреннего контроля. Также установлена вовлеченность компании в проведение подозрительных операций.
https://ria.ru/20250415/tsb-2011288498.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ аннулирует лицензии ИК "Прайвет Капитал"

ЦБ аннулирует лицензии "Прайвет Капитал", их действие прекратится с 27 октября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Банк России принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг инвестиционной компании "Прайвет Капитал", их действие прекратится с 27 октября, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России 26 июня 2025 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью инвестиционной компании "Прайвет Капитал", - говорится в сообщении.
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Действие лицензий прекращается с 27 октября. Компания обязана прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26 октября.
Основанием для аннулирования лицензий послужили неоднократное в течение одного года неисполнение предписаний ЦБ РФ, неоднократные нарушения в течение одного года требований, предусмотренных статьями закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требований нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с этим законом.
Кроме того, компания неоднократно нарушала в течение одного года требования законодательства о ценных бумагах. В частности, компания допускала нарушения при осуществлении брокерской деятельности, в части ведения внутреннего учета компании, нарушения, связанные с расчетом размера собственных средств, связанные с заполнением и представлением в ЦБ отчетности, нарушение требований к раскрытию информации на своем сайте, нарушения при осуществлении депозитарной деятельности, а также в части организации и осуществлении внутреннего контроля. Также установлена вовлеченность компании в проведение подозрительных операций.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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