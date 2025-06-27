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Биография Линн Трейси
Биография Линн Трейси - РИА Новости, 27.06.2025
Биография Линн Трейси
Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась 7 мая 1964 года в городе Барбертон (Огайо, США). РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T12:00:00+03:00
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Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась 7 мая 1964 года в городе Барбертон (Огайо, США). В 1986 году окончила бакалавриат Университета Джорджии по специальности "советские исследования". В 1994 году получила степень доктора права в Университете Акрона (штат Огайо). Владеет русским языком. В конце 1980-х годов работала в американском посольстве в Москве.С 1994 года – на дипломатической службе в Госдепартаменте США.В 1995-1997 годах работала в Пакистане, в 1997-2000 годах по службе находилась в Киргизии.С 2000 по 2001 год работала в Госдепартаменте США, в управлении специального представителя по вопросам новых независимых государств.Работала в Бюро по делам Европы и Евразии: в 2001-2002 годах занимала должность координатора по Грузии, в 2003-2004 годах – координатора по Казахстану.Параллельно в 2002-2003 годах по службе находилась в Кабуле (Афганистан), в 2004-2006 годах работала в дипломатическом представительстве США в Казахстане.С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки награду "За проявленный героизм". 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.В 2010-2011 годах была заместителем посла США в Туркмении.В 2011-2012 годах занимала должность директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США.С 2012 по 2014 год была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.С 2014 по 2017 год Линн Трейси работала заместителем главы миссии в посольстве в Москве.В 2017-2018 годах занимала должность старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.В 2019-2022 года возглавляла дипмиссию США в Армении.21 декабря 2022 года Сенат Конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России.30 января 2022 года Линн Трейси официально приступила к работе в России. Стала первой женщиной, занявшей пост посла США в Российской Федерации.27 июня 2025 года стало известно, что Линн Трейси покидает Москву.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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В мире, Справки, США, Москва, Россия, Линн Трейси, Государственный департамент США
Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась 7 мая 1964 года
в городе Барбертон
(Огайо, США).
В 1986 году окончила бакалавриат Университета Джорджии по специальности "советские исследования". В 1994 году получила степень доктора права в Университете Акрона (штат Огайо). Владеет русским языком
.
С 1994 года – на дипломатической службе в Госдепартаменте США.
В 1995-1997 годах работала в Пакистане, в 1997-2000 годах по службе находилась в Киргизии.
С 2000 по 2001 год работала в Госдепартаменте США, в управлении специального представителя по вопросам новых независимых государств.
Работала в Бюро по делам Европы и Евразии: в 2001-2002 годах занимала должность координатора по Грузии, в 2003-2004 годах – координатора по Казахстану.
Параллельно в 2002-2003 годах по службе находилась в Кабуле (Афганистан), в 2004-2006 годах работала в дипломатическом представительстве США в Казахстане.
С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки награду "За проявленный героизм". 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.
В 2010-2011 годах была заместителем посла США в Туркмении.
В 2011-2012 годах занимала должность директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США.
С 2012 по 2014 год была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.
С 2014 по 2017 год Линн Трейси работала заместителем главы миссии в посольстве в Москве.
В 2017-2018 годах занимала должность старшего советника по делам России
в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.
В 2019-2022 года возглавляла дипмиссию США в Армении.
21 декабря 2022 года Сенат Конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России.
30 января 2022 года Линн Трейси официально приступила к работе в России. Стала первой женщиной, занявшей пост посла США в Российской Федерации
.
27 июня 2025 года стало известно, что Линн Трейси покидает Москву.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.