https://ria.ru/20250627/treysi-2025726313.html

Биография Линн Трейси

Биография Линн Трейси - РИА Новости, 27.06.2025

Биография Линн Трейси

Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась 7 мая 1964 года в городе Барбертон (Огайо, США). РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T12:00:00+03:00

2025-06-27T12:00:00+03:00

2025-06-27T12:00:00+03:00

в мире

справки

сша

москва

россия

линн трейси

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816826535_0:375:1680:1320_1920x0_80_0_0_c85d871cd2e77d85b6a82b44177f32bf.jpg

Американский дипломат Линн Трейси (Lynne Tracy) родилась 7 мая 1964 года в городе Барбертон (Огайо, США). В 1986 году окончила бакалавриат Университета Джорджии по специальности "советские исследования". В 1994 году получила степень доктора права в Университете Акрона (штат Огайо). Владеет русским языком. В конце 1980-х годов работала в американском посольстве в Москве.С 1994 года – на дипломатической службе в Госдепартаменте США.В 1995-1997 годах работала в Пакистане, в 1997-2000 годах по службе находилась в Киргизии.С 2000 по 2001 год работала в Госдепартаменте США, в управлении специального представителя по вопросам новых независимых государств.Работала в Бюро по делам Европы и Евразии: в 2001-2002 годах занимала должность координатора по Грузии, в 2003-2004 годах – координатора по Казахстану.Параллельно в 2002-2003 годах по службе находилась в Кабуле (Афганистан), в 2004-2006 годах работала в дипломатическом представительстве США в Казахстане.С 2006 по 2009 год была главой консульства США в Пакистане, получив по итогам этой командировки награду "За проявленный героизм". 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.В 2010-2011 годах была заместителем посла США в Туркмении.В 2011-2012 годах занимала должность директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США.С 2012 по 2014 год была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента США.С 2014 по 2017 год Линн Трейси работала заместителем главы миссии в посольстве в Москве.В 2017-2018 годах занимала должность старшего советника по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.В 2019-2022 года возглавляла дипмиссию США в Армении.21 декабря 2022 года Сенат Конгресса США утвердил Трейси на пост американского посла в России.30 января 2022 года Линн Трейси официально приступила к работе в России. Стала первой женщиной, занявшей пост посла США в Российской Федерации.27 июня 2025 года стало известно, что Линн Трейси покидает Москву.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, сша, москва, россия, линн трейси, государственный департамент сша