Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке

Александр Дейнека родился и вырос в Курске. В последние годы жизни любил приезжать на малую родину, устраивал там свои выставки, дарил произведения. В экспозиции много картин с пейзажами Курской области. Есть и работа, на которой художник изобразил мать и сестру на крыльце их деревянного дома. Писал по фотографии. Розовое платье сестры, сшитое по последней моде — с заниженной талией, Дейнека привез из Франции. На фото коренастая, низкорослая девушка выглядит в нем некрасиво, но на картине мастер исправил недостатки. У него был безупречный вкус. Сам он одевался элегантно, шил костюмы на заказ и всегда на пиджаке просил сделать карманчик для блокнота, в котором постоянно делал зарисовки.