Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке

В Третьяковской галерее открылась выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни"
"Думаю, Дейнека был бы доволен, что выставка проходит в новом корпусе Третьяковки на Кадашевской набережной, потому что он всегда тяготел к большим пространствам. Мечтал, что когда-нибудь дома будут выглядеть так — наполненными воздухом, светом, солнцем. Его монументальная живопись была именно для таких пространств", — говорит Ирина Цуканова, главный специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки.
"Думаю, Дейнека был бы доволен, что выставка проходит в новом корпусе Третьяковки на Кадашевской набережной, потому что он всегда тяготел к большим пространствам. Мечтал, что когда-нибудь дома будут выглядеть так — наполненными воздухом, светом, солнцем. Его монументальная живопись была именно для таких пространств", — говорит Ирина Цуканова, главный специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки.
В одиннадцати разделах — более 200 работ, созданных в 1920-1960-х: 20 — из ГТГ, остальные — из Курской картинной галереи, где самое крупное собрание Дейнеки. На входе гости сразу видят наиболее известные картины мастера — "Будущие летчики", "Футболист", "Пионер".
В одиннадцати разделах — более 200 работ, созданных в 1920-1960-х: 20 — из ГТГ, остальные — из Курской картинной галереи, где самое крупное собрание Дейнеки. На входе гости сразу видят наиболее известные картины мастера — "Будущие летчики", "Футболист", "Пионер".
Александр Дейнека родился и вырос в Курске. В последние годы жизни любил приезжать на малую родину, устраивал там свои выставки, дарил произведения. В экспозиции много картин с пейзажами Курской области. Есть и работа, на которой художник изобразил мать и сестру на крыльце их деревянного дома. Писал по фотографии. Розовое платье сестры, сшитое по последней моде — с заниженной талией, Дейнека привез из Франции. На фото коренастая, низкорослая девушка выглядит в нем некрасиво, но на картине мастер исправил недостатки. У него был безупречный вкус. Сам он одевался элегантно, шил костюмы на заказ и всегда на пиджаке просил сделать карманчик для блокнота, в котором постоянно делал зарисовки.
Александр Дейнека родился и вырос в Курске. В последние годы жизни любил приезжать на малую родину, устраивал там свои выставки, дарил произведения. В экспозиции много картин с пейзажами Курской области. Есть и работа, на которой художник изобразил мать и сестру на крыльце их деревянного дома. Писал по фотографии. Розовое платье сестры, сшитое по последней моде — с заниженной талией, Дейнека привез из Франции. На фото коренастая, низкорослая девушка выглядит в нем некрасиво, но на картине мастер исправил недостатки. У него был безупречный вкус. Сам он одевался элегантно, шил костюмы на заказ и всегда на пиджаке просил сделать карманчик для блокнота, в котором постоянно делал зарисовки.
Многие произведения из Курской галереи впервые привезли в столицу. У москвичей есть уникальная возможность познакомиться с графикой Дейнеки, которая требует особых условий хранения и экспонирования и может покидать музей не более чем на три месяца.
Многие произведения из Курской галереи впервые привезли в столицу. У москвичей есть уникальная возможность познакомиться с графикой Дейнеки, которая требует особых условий хранения и экспонирования и может покидать музей не более чем на три месяца.
"Вся эта выставка — рассказ о маленьком провинциальном мальчике, достигшем невероятных высот", — отмечает Ирина Цуканова. Дейнека писал в дневнике, что вырос на улице: родители ранним утром уходили на работу, и он был предоставлен сам себе. Конечно, дрался с пацанами, лазил за яблоками в чужие сады, но и всегда много рисовал.
"Вся эта выставка — рассказ о маленьком провинциальном мальчике, достигшем невероятных высот", — отмечает Ирина Цуканова. Дейнека писал в дневнике, что вырос на улице: родители ранним утром уходили на работу, и он был предоставлен сам себе. Конечно, дрался с пацанами, лазил за яблоками в чужие сады, но и всегда много рисовал.
Александра Дейнеку принято считать соцреалистом. Однако его ранние работы близки к импрессионизму. Эскизы к театральным костюмам — авангард. Он окончил ВХУТЕМАС, где преподавали Кандинский, Малевич, Татлин, Штейнберг. В некоторых его картинах есть нотки и символизма, и кубизма.
Александра Дейнеку принято считать соцреалистом. Однако его ранние работы близки к импрессионизму. Эскизы к театральным костюмам — авангард. Он окончил ВХУТЕМАС, где преподавали Кандинский, Малевич, Татлин, Штейнберг. В некоторых его картинах есть нотки и символизма, и кубизма.
"Сам он считал себя монументалистом. Но именно в этом направлении искусства ему не очень везло, потому что, как правило, в те годы не было тесной связи между архитектором и художником. Дейнеку приглашали, уже когда здание было выстроено, и ему приходилось придумывать, как втиснуть свои работы в готовые помещения", — рассказывает Цуканова.
"Сам он считал себя монументалистом. Но именно в этом направлении искусства ему не очень везло, потому что, как правило, в те годы не было тесной связи между архитектором и художником. Дейнеку приглашали, уже когда здание было выстроено, и ему приходилось придумывать, как втиснуть свои работы в готовые помещения", — рассказывает Цуканова.
Есть раздел "В здоровом теле — здоровый дух". Дейнека обожал спорт, сам в детстве и юности занимался плаванием, бегом, волейболом. А из-за увлечения боксом стал глуховат на одно ухо. Себя изображал подтянутым, в хорошей форме. Даже на портрете, где ему уже 49 лет, но тут он слегка приукрасил.
Есть раздел "В здоровом теле — здоровый дух". Дейнека обожал спорт, сам в детстве и юности занимался плаванием, бегом, волейболом. А из-за увлечения боксом стал глуховат на одно ухо. Себя изображал подтянутым, в хорошей форме. Даже на портрете, где ему уже 49 лет, но тут он слегка приукрасил.
В середине 1930-х Дейнека много путешествовал, побывал в США, Франции, Италии, Германии. И отовсюду привозил картины и наброски.
В середине 1930-х Дейнека много путешествовал, побывал в США, Франции, Италии, Германии. И отовсюду привозил картины и наброски.
"У Дейнеки очень много обнаженной натуры. Но женские тела на его картинах не чувственно-эротические, скорее даже они асексуальны, под стать античным богиням", — говорит Ирина Цуканова.
"У Дейнеки очень много обнаженной натуры. Но женские тела на его картинах не чувственно-эротические, скорее даже они асексуальны, под стать античным богиням", — говорит Ирина Цуканова.
Александр Александрович много сотрудничал с журналами, что позволяло жить и учиться в Москве. И это был хороший тренинг работоспособности, потому что темпы требовались сумасшедшие. А еще по ночам он с товарищами разгружал вагоны.
Александр Александрович много сотрудничал с журналами, что позволяло жить и учиться в Москве. И это был хороший тренинг работоспособности, потому что темпы требовались сумасшедшие. А еще по ночам он с товарищами разгружал вагоны.
В экспозиции — прекрасные иллюстрации Дейнеки к детским книжкам. "Своих детей у него не было, и он понятия не имел о психологии ребенка, что с ним нужно как-то поиграть. Поэтому писал, как для взрослых — жестко и серьезно", — поясняет Цуканова.
В экспозиции — прекрасные иллюстрации Дейнеки к детским книжкам. "Своих детей у него не было, и он понятия не имел о психологии ребенка, что с ним нужно как-то поиграть. Поэтому писал, как для взрослых — жестко и серьезно", — поясняет Цуканова.
Мастер занимался и дизайном. На выставке представлены стулья, расписанные им. "Искусство бытовых вещей — это та область, которая дает много приятных минут каждому, которая украшает нашу повседневную жизнь, делает ее радостнее", — отмечал художник.
Выставка будет открыта до 26 октября.
Мастер занимался и дизайном. На выставке представлены стулья, расписанные им. "Искусство бытовых вещей — это та область, которая дает много приятных минут каждому, которая украшает нашу повседневную жизнь, делает ее радостнее", — отмечал художник.
Выставка будет открыта до 26 октября.