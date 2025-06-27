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Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке - РИА Новости, 27.06.2025
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Культура
 
08:00 27.06.2025 (обновлено: 13:21 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/tretyakovka-2025558678.html
Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке
Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке - РИА Новости, 27.06.2025
Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке
В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной — масштабная экспозиция произведений самого известного художника-соцреалиста "Александр Дейнека. Гимн жизни"... РИА Новости, 27.06.2025
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культура
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фото - культура
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной — масштабная экспозиция произведений самого известного художника-соцреалиста "Александр Дейнека. Гимн жизни". Более 200 работ из собраний ГТГ и Курской картинной галереи: живопись, графика, скульптура, эскизы к монументальным и дизайнерским проектам, театральным костюмам и декорациям, книжные иллюстрации. О том, на что стоит обратить внимание прежде всего, — в фотоленте РИА Новости.
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Культура, Третьяковская галерея, Выставки, Музеи, куда сходить , что посмотреть , Фото, Фото - Культура, Новости культуры, Александр Дейнека, картины, Москва, Курск, Курская область, Культура-Важное
Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке

В Третьяковской галерее открылась выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни"

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Светлана Вовк. В Третьяковской галерее на Кадашевской набережной — масштабная экспозиция произведений самого известного художника-соцреалиста "Александр Дейнека. Гимн жизни". Более 200 работ из собраний ГТГ и Курской картинной галереи: живопись, графика, скульптура, эскизы к монументальным и дизайнерским проектам, театральным костюмам и декорациям, книжные иллюстрации. О том, на что стоит обратить внимание прежде всего, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Думаю, Дейнека был бы доволен, что выставка проходит в новом корпусе Третьяковки на Кадашевской набережной, потому что он всегда тяготел к большим пространствам. Мечтал, что когда-нибудь дома будут выглядеть так — наполненными воздухом, светом, солнцем. Его монументальная живопись была именно для таких пространств", — говорит Ирина Цуканова, главный специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки.

Журналисты осматривают экспозицию выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

"Думаю, Дейнека был бы доволен, что выставка проходит в новом корпусе Третьяковки на Кадашевской набережной, потому что он всегда тяготел к большим пространствам. Мечтал, что когда-нибудь дома будут выглядеть так — наполненными воздухом, светом, солнцем. Его монументальная живопись была именно для таких пространств", — говорит Ирина Цуканова, главный специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Курской государственной картинной галереи им. А. А. Дейнеки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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1 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В одиннадцати разделах — более 200 работ, созданных в 1920-1960-х: 20 — из ГТГ, остальные — из Курской картинной галереи, где самое крупное собрание Дейнеки. На входе гости сразу видят наиболее известные картины мастера — "Будущие летчики", "Футболист", "Пионер".

Заместитель генерального директора по выставочной деятельности Государственной Третьяковской галереи Дарья Парфененко и директор Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки Анна Корнеева во время пресс-подхода на выставке Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

В одиннадцати разделах — более 200 работ, созданных в 1920-1960-х: 20 — из ГТГ, остальные — из Курской картинной галереи, где самое крупное собрание Дейнеки. На входе гости сразу видят наиболее известные картины мастера — "Будущие летчики", "Футболист", "Пионер".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Александр Дейнека родился и вырос в Курске. В последние годы жизни любил приезжать на малую родину, устраивал там свои выставки, дарил произведения. В экспозиции много картин с пейзажами Курской области. Есть и работа, на которой художник изобразил мать и сестру на крыльце их деревянного дома. Писал по фотографии. Розовое платье сестры, сшитое по последней моде — с заниженной талией, Дейнека привез из Франции. На фото коренастая, низкорослая девушка выглядит в нем некрасиво, но на картине мастер исправил недостатки. У него был безупречный вкус. Сам он одевался элегантно, шил костюмы на заказ и всегда на пиджаке просил сделать карманчик для блокнота, в котором постоянно делал зарисовки.

Журналисты осматривают экспозицию выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

Александр Дейнека родился и вырос в Курске. В последние годы жизни любил приезжать на малую родину, устраивал там свои выставки, дарил произведения. В экспозиции много картин с пейзажами Курской области. Есть и работа, на которой художник изобразил мать и сестру на крыльце их деревянного дома. Писал по фотографии. Розовое платье сестры, сшитое по последней моде — с заниженной талией, Дейнека привез из Франции. На фото коренастая, низкорослая девушка выглядит в нем некрасиво, но на картине мастер исправил недостатки. У него был безупречный вкус. Сам он одевался элегантно, шил костюмы на заказ и всегда на пиджаке просил сделать карманчик для блокнота, в котором постоянно делал зарисовки.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Многие произведения из Курской галереи впервые привезли в столицу. У москвичей есть уникальная возможность познакомиться с графикой Дейнеки, которая требует особых условий хранения и экспонирования и может покидать музей не более чем на три месяца.

Журналисты осматривают экспозицию выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

Многие произведения из Курской галереи впервые привезли в столицу. У москвичей есть уникальная возможность познакомиться с графикой Дейнеки, которая требует особых условий хранения и экспонирования и может покидать музей не более чем на три месяца.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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4 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Вся эта выставка — рассказ о маленьком провинциальном мальчике, достигшем невероятных высот", — отмечает Ирина Цуканова. Дейнека писал в дневнике, что вырос на улице: родители ранним утром уходили на работу, и он был предоставлен сам себе. Конечно, дрался с пацанами, лазил за яблоками в чужие сады, но и всегда много рисовал.

Выставка Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

"Вся эта выставка — рассказ о маленьком провинциальном мальчике, достигшем невероятных высот", — отмечает Ирина Цуканова. Дейнека писал в дневнике, что вырос на улице: родители ранним утром уходили на работу, и он был предоставлен сам себе. Конечно, дрался с пацанами, лазил за яблоками в чужие сады, но и всегда много рисовал.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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5 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Александра Дейнеку принято считать соцреалистом. Однако его ранние работы близки к импрессионизму. Эскизы к театральным костюмам — авангард. Он окончил ВХУТЕМАС, где преподавали Кандинский, Малевич, Татлин, Штейнберг. В некоторых его картинах есть нотки и символизма, и кубизма.

Оператор снимает экспозицию выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

Александра Дейнеку принято считать соцреалистом. Однако его ранние работы близки к импрессионизму. Эскизы к театральным костюмам — авангард. Он окончил ВХУТЕМАС, где преподавали Кандинский, Малевич, Татлин, Штейнберг. В некоторых его картинах есть нотки и символизма, и кубизма.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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6 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"Сам он считал себя монументалистом. Но именно в этом направлении искусства ему не очень везло, потому что, как правило, в те годы не было тесной связи между архитектором и художником. Дейнеку приглашали, уже когда здание было выстроено, и ему приходилось придумывать, как втиснуть свои работы в готовые помещения", — рассказывает Цуканова.

Экспозиция выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

"Сам он считал себя монументалистом. Но именно в этом направлении искусства ему не очень везло, потому что, как правило, в те годы не было тесной связи между архитектором и художником. Дейнеку приглашали, уже когда здание было выстроено, и ему приходилось придумывать, как втиснуть свои работы в готовые помещения", — рассказывает Цуканова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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7 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Есть раздел "В здоровом теле — здоровый дух". Дейнека обожал спорт, сам в детстве и юности занимался плаванием, бегом, волейболом. А из-за увлечения боксом стал глуховат на одно ухо. Себя изображал подтянутым, в хорошей форме. Даже на портрете, где ему уже 49 лет, но тут он слегка приукрасил.

Журналисты осматривают экспозицию выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

Есть раздел "В здоровом теле — здоровый дух". Дейнека обожал спорт, сам в детстве и юности занимался плаванием, бегом, волейболом. А из-за увлечения боксом стал глуховат на одно ухо. Себя изображал подтянутым, в хорошей форме. Даже на портрете, где ему уже 49 лет, но тут он слегка приукрасил.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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8 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В середине 1930-х Дейнека много путешествовал, побывал в США, Франции, Италии, Германии. И отовсюду привозил картины и наброски.

Заместитель генерального директора по выставочной деятельности Государственной Третьяковской галереи Дарья Парфененко и директор Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки Анна Корнеева во время пресс-подхода на выставке Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве.

В середине 1930-х Дейнека много путешествовал, побывал в США, Франции, Италии, Германии. И отовсюду привозил картины и наброски.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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9 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

"У Дейнеки очень много обнаженной натуры. Но женские тела на его картинах не чувственно-эротические, скорее даже они асексуальны, под стать античным богиням", — говорит Ирина Цуканова.

Журналист у картины Купающиеся девушки на выставке Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

"У Дейнеки очень много обнаженной натуры. Но женские тела на его картинах не чувственно-эротические, скорее даже они асексуальны, под стать античным богиням", — говорит Ирина Цуканова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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10 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Александр Александрович много сотрудничал с журналами, что позволяло жить и учиться в Москве. И это был хороший тренинг работоспособности, потому что темпы требовались сумасшедшие. А еще по ночам он с товарищами разгружал вагоны.

Журналист фотографирует экспозицию выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

Александр Александрович много сотрудничал с журналами, что позволяло жить и учиться в Москве. И это был хороший тренинг работоспособности, потому что темпы требовались сумасшедшие. А еще по ночам он с товарищами разгружал вагоны.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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11 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

В экспозиции — прекрасные иллюстрации Дейнеки к детским книжкам. "Своих детей у него не было, и он понятия не имел о психологии ребенка, что с ним нужно как-то поиграть. Поэтому писал, как для взрослых — жестко и серьезно", — поясняет Цуканова.

Журналистка фотографирует картину Эстрадный танец. США. Бурлеск на выставке Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

В экспозиции — прекрасные иллюстрации Дейнеки к детским книжкам. "Своих детей у него не было, и он понятия не имел о психологии ребенка, что с ним нужно как-то поиграть. Поэтому писал, как для взрослых — жестко и серьезно", — поясняет Цуканова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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12 из 13
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Мастер занимался и дизайном. На выставке представлены стулья, расписанные им. "Искусство бытовых вещей — это та область, которая дает много приятных минут каждому, которая украшает нашу повседневную жизнь, делает ее радостнее", — отмечал художник.

Выставка будет открыта до 26 октября.

Журналистка у картины Натурщица на выставке Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве

Мастер занимался и дизайном. На выставке представлены стулья, расписанные им. "Искусство бытовых вещей — это та область, которая дает много приятных минут каждому, которая украшает нашу повседневную жизнь, делает ее радостнее", — отмечал художник.

Выставка будет открыта до 26 октября.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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13 из 13
 
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