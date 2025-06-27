https://ria.ru/20250627/tramp-2025957712.html

Трамп ожидает перемирия в Газе на следующей неделе

Трамп ожидает перемирия в Газе на следующей неделе - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп ожидает перемирия в Газе на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение следующей недели. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие в секторе Газа может быть достигнуто в течение следующей недели."Мы считаем, что в течение следующей недели нам удастся добиться прекращения огня", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, насколько он и его администрация близки к сделке о прекращении огня в Газе.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

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дональд трамп, в мире, сша, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году