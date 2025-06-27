https://ria.ru/20250627/tramp-2025957274.html
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:33:00+03:00
2025-06-27T23:33:00+03:00
2025-06-27T23:33:00+03:00
в мире
косово
сша
сербия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта. "Знаете, Сербия готовилась начать войну… они говорили: "Мы собираемся снова начать войну". Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собиралась начать большую войну. Мы остановили ее, благодаря торговле", - сообщил он во время выступления в Овальном кабинете. По словам Трампа, Сербия заинтересована в торговых отношения с США. "Я сказал, что мы не торгуем с людьми, которые ведут войну", - сказал американский лидер.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997406313.html
косово
сша
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сша, сербия, дональд трамп
В мире, Косово, США, Сербия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово
Трамп: сербские власти якобы готовились к войне с Косово, но США их остановили