https://ria.ru/20250627/tramp-2025957274.html

Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово

Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T23:33:00+03:00

2025-06-27T23:33:00+03:00

2025-06-27T23:33:00+03:00

в мире

косово

сша

сербия

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта. "Знаете, Сербия готовилась начать войну… они говорили: "Мы собираемся снова начать войну". Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собиралась начать большую войну. Мы остановили ее, благодаря торговле", - сообщил он во время выступления в Овальном кабинете. По словам Трампа, Сербия заинтересована в торговых отношения с США. "Я сказал, что мы не торгуем с людьми, которые ведут войну", - сказал американский лидер.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997406313.html

косово

сша

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сша, сербия, дональд трамп