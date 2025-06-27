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Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово - РИА Новости, 27.06.2025
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23:33 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tramp-2025957274.html
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T23:33:00+03:00
2025-06-27T23:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта. "Знаете, Сербия готовилась начать войну… они говорили: "Мы собираемся снова начать войну". Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собиралась начать большую войну. Мы остановили ее, благодаря торговле", - сообщил он во время выступления в Овальном кабинете. По словам Трампа, Сербия заинтересована в торговых отношения с США. "Я сказал, что мы не торгуем с людьми, которые ведут войну", - сказал американский лидер.
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в мире, косово, сша, сербия, дональд трамп
В мире, Косово, США, Сербия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились к войне с Косово

Трамп: сербские власти якобы готовились к войне с Косово, но США их остановили

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что сербские власти якобы готовились начать войну с Косово, но США смогли остановить начало конфликта.
"Знаете, Сербия готовилась начать войну… они говорили: "Мы собираемся снова начать войну". Я не скажу, что это Косово, но это Косово. Они собиралась начать большую войну. Мы остановили ее, благодаря торговле", - сообщил он во время выступления в Овальном кабинете.
По словам Трампа, Сербия заинтересована в торговых отношения с США. "Я сказал, что мы не торгуем с людьми, которые ведут войну", - сказал американский лидер.
Премьер-министр Косова Альбин Курти - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Посланник Трампа заявил, что "премьер" Косово не заслуживает доверия
5 февраля, 00:58
 
В миреКосовоСШАСербияДональд Трамп
 
 
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