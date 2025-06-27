Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 27.06.2025 (обновлено: 22:09 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/tramp-2025942654.html
Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой
Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой
США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги, затрагивающего интересы американских... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:53:00+03:00
2025-06-27T22:09:00+03:00
канада
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_3:68:2443:1441_1920x0_80_0_0_1093a0f7c00089722c85a66d2d1da9a6.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги, затрагивающего интересы американских технологических компаний, заявил президент Дональд Трамп.&quot;Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400 процентов на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний&quot;, — написал глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Политик назвал такой шаг со стороны Оттавы "прямым и вопиющим" нападением на Соединенные Штаты.По словам Трампа, Канада копирует действия Евросоюза, который также обсуждает возможность введения такого налога в отношении США."На основании этого мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней", — подчеркнул он.Трамп неоднократно критиковал руководство Канады за проводимую ей торговую политику и угрожал сделать страну 51-м штатом США.
https://ria.ru/20250506/kanada-2015406749.html
https://ria.ru/20250618/karni-2023504643.html
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25651bddd11c599070e39c0a67b034f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, сша, дональд трамп, в мире
Канада, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой

Трамп: США прекращают все торговые переговоры с Канадой и вводят пошлины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги, затрагивающего интересы американских технологических компаний, заявил президент Дональд Трамп.
«

"Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400 процентов на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний", — написал глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп во время встречи. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Карни попросил Трампа не называть Канаду 51-м штатом США
6 мая, 23:03
Политик назвал такой шаг со стороны Оттавы "прямым и вопиющим" нападением на Соединенные Штаты.
По словам Трампа, Канада копирует действия Евросоюза, который также обсуждает возможность введения такого налога в отношении США.
«
"На основании этого мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней", — подчеркнул он.
Трамп неоднократно критиковал руководство Канады за проводимую ей торговую политику и угрожал сделать страну 51-м штатом США.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Премьер Канады жестко ответил на слова Трампа о России на саммите G7
18 июня, 10:39
 
КанадаСШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала