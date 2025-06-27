https://ria.ru/20250627/tramp-2025942654.html

Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой

Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп объявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой

США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги, затрагивающего интересы американских... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения Оттавой налога на цифровые услуги, затрагивающего интересы американских технологических компаний, заявил президент Дональд Трамп."Мы только что узнали, что Канада, с которой и так крайне сложно торговать, включая многолетние пошлины до 400 процентов на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги в отношении наших технологических компаний", — написал глава Белого дома в принадлежащей ему соцсети Truth Social.Политик назвал такой шаг со стороны Оттавы "прямым и вопиющим" нападением на Соединенные Штаты.По словам Трампа, Канада копирует действия Евросоюза, который также обсуждает возможность введения такого налога в отношении США."На основании этого мы прекращаем все обсуждения по торговым вопросам с Канадой с этого момента. Мы уведомим Канаду о размере пошлины, которую ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение следующих семи дней", — подчеркнул он.Трамп неоднократно критиковал руководство Канады за проводимую ей торговую политику и угрожал сделать страну 51-м штатом США.

https://ria.ru/20250506/kanada-2015406749.html

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канада, сша, дональд трамп, в мире