https://ria.ru/20250627/tramp-2025938387.html

Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего

Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего

Президент США Дональд Трамп назвал Иран "разрушенной страной" с уничтоженными вооружёнными силами и экономикой, у которой нет надежды на будущее. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:34:00+03:00

2025-06-27T20:34:00+03:00

2025-06-27T20:34:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Иран "разрушенной страной" с уничтоженными вооружёнными силами и экономикой, у которой нет надежды на будущее. "Они всегда переполнены гневом и ненавистью, и посмотрите, к чему это их привело — разрушенная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия и ужасная экономика", — написал Трамп в пятницу в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Американский президент добавил, что дал Ирану возможность "быстро и полностью восстановиться", предложив обсуждение снятия санкций, но вместо этого получил от Тегерана "гнев и ненависть".

https://ria.ru/20250627/tramp-2025934006.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте