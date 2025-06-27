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Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего - РИА Новости, 27.06.2025
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20:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tramp-2025938387.html
Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего
Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего
Президент США Дональд Трамп назвал Иран "разрушенной страной" с уничтоженными вооружёнными силами и экономикой, у которой нет надежды на будущее. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:34:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Иран "разрушенной страной" с уничтоженными вооружёнными силами и экономикой, у которой нет надежды на будущее. "Они всегда переполнены гневом и ненавистью, и посмотрите, к чему это их привело — разрушенная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия и ужасная экономика", — написал Трамп в пятницу в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. Американский президент добавил, что дал Ирану возможность "быстро и полностью восстановиться", предложив обсуждение снятия санкций, но вместо этого получил от Тегерана "гнев и ненависть".
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего

Трамп назвал Иран разрушенной страной, у которой нет надежды на будущее

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Иран "разрушенной страной" с уничтоженными вооружёнными силами и экономикой, у которой нет надежды на будущее.
"Они всегда переполнены гневом и ненавистью, и посмотрите, к чему это их привело — разрушенная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия и ужасная экономика", — написал Трамп в пятницу в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Американский президент добавил, что дал Ирану возможность "быстро и полностью восстановиться", предложив обсуждение снятия санкций, но вместо этого получил от Тегерана "гнев и ненависть".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Трамп заявил, что без раздумий снова атакует Иран
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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