https://ria.ru/20250627/tramp-2025937618.html

Трамп не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов

Трамп не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов и не переживает по этому поводу. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:28:00+03:00

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2025-06-27T20:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов и не переживает по этому поводу. "Секретные ядерные объекты, не думаю. Могу я вам сказать... Они устали. И Израиль устал тоже", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, допускает ли он существование в Иране секретных объектов по обогащению урана. Президент США выразил мнение, что Иран сейчас не заботит ядерная программа, поскольку стране необходимо восстанавливаться после ударов США. "Я совсем об этом не волнуюсь", - добавил Трамп. Ранее он заявлял, что ударами по Ирану хочет не дать республике продвинуться в якобы ведущейся разработке ядерного оружия. Тегеран отрицает такую разработку. Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

https://ria.ru/20250625/tram-2025383958.html

https://ria.ru/20250626/tramp-2025677882.html

https://ria.ru/20250627/tramp-2025926342.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте