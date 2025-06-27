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Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана - РИА Новости, 27.06.2025
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20:19 27.06.2025 (обновлено: 20:35 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/tramp-2025936698.html
Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана
Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:19:00+03:00
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в мире
иран
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
обострение отношений сша и ирана
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
али хаменеи
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем."В последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими мерами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и всестороннее восстановление", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он выразил мнение, что санкции "действительно бьют" по исламской республике."Но нет - вместо этого я получил заявление, полное злости, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил всю работу по смягчению санкционного режима и другим вопросам", - добавил Трамп.В своей публикации президент США уточнил, что остался недоволен словами Хаменеи о победе над Израилем.
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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, али хаменеи
В мире, Иран, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Обострение отношений США и Ирана, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Али Хаменеи
Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана

Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана из-за слов Хаменеи

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем.
«
"В последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими мерами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и всестороннее восстановление", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он выразил мнение, что санкции "действительно бьют" по исламской республике.
"Но нет - вместо этого я получил заявление, полное злости, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил всю работу по смягчению санкционного режима и другим вопросам", - добавил Трамп.
В своей публикации президент США уточнил, что остался недоволен словами Хаменеи о победе над Израилем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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В миреИранИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеОбострение отношений США и ИранаСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеАли Хаменеи
 
 
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