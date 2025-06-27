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Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана

Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп заявил, что прекратил работу над снятием санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем. РИА Новости, 27.06.2025

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о победе над Израилем."В последние несколько дней я работал над возможной отменой санкций и другими мерами, которые дали бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и всестороннее восстановление", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Он выразил мнение, что санкции "действительно бьют" по исламской республике."Но нет - вместо этого я получил заявление, полное злости, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил всю работу по смягчению санкционного режима и другим вопросам", - добавил Трамп.В своей публикации президент США уточнил, что остался недоволен словами Хаменеи о победе над Израилем.

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в мире, иран, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, обострение отношений сша и ирана, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, али хаменеи