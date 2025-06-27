https://ria.ru/20250627/tramp-2025927625.html

Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп

Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп - РИА Новости, 27.06.2025

Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных Соединенными Штатами объектов, поскольку сделать это незаметно было бы... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:28:00+03:00

2025-06-27T19:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных Соединенными Штатами объектов, поскольку сделать это незаметно было бы невозможно. "Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он подчеркнул, что для вывоза материалов понадобился бы специальный транспорт, такие действия были бы заметными. Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.

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в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте