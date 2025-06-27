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Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп - РИА Новости, 27.06.2025
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19:28 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tramp-2025927625.html
Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп
Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп - РИА Новости, 27.06.2025
Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных Соединенными Штатами объектов, поскольку сделать это незаметно было бы... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:28:00+03:00
2025-06-27T19:28:00+03:00
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дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных Соединенными Штатами объектов, поскольку сделать это незаметно было бы невозможно. "Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Он подчеркнул, что для вывоза материалов понадобился бы специальный транспорт, такие действия были бы заметными. Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.
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в мире, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, заявил Трамп

Трамп: Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных объектов, это опасно

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных Соединенными Штатами объектов, поскольку сделать это незаметно было бы невозможно.
"Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Он подчеркнул, что для вывоза материалов понадобился бы специальный транспорт, такие действия были бы заметными.
Ранее в пятницу у Трампа по расписанию был брифинг разведки на фоне скандалов с утечками в американские СМИ информации о том, что удары США не были такими эффективными, как говорят чиновники.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп обвинил CNN и NYT в попытке дискредитации ударов США по Ирану
25 июня, 04:44
 
В миреСШАИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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