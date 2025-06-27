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США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп - РИА Новости, 27.06.2025
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19:17 27.06.2025 (обновлено: 19:33 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/tramp-2025925976.html
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп - РИА Новости, 27.06.2025
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:17:00+03:00
2025-06-27T19:33:00+03:00
в мире
сша
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дональд трамп
обострение отношений сша и ирана
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала."Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать", - сказал Трамп, что отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, настаивают ли Соединенные Штаты на передаче им иранских запасов урана.Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон последовательно добивается от Тегерана полной ликвидации потенциала для создания ядерного оружия."Я уже 25 лет говорю о недопустимости ядерного Ирана", - отметил Трамп.
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в мире, сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, обострение отношений сша и ирана, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, израиль
В мире, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Израиль
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп

Трамп допустил требование США к Ирану передать существующие запасы урана

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала.
"Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать", - сказал Трамп, что отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, настаивают ли Соединенные Штаты на передаче им иранских запасов урана.
Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон последовательно добивается от Тегерана полной ликвидации потенциала для создания ядерного оружия.
"Я уже 25 лет говорю о недопустимости ядерного Ирана", - отметил Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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В миреСШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампОбострение отношений США и ИранаСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеИзраиль
 
 
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