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США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп - РИА Новости, 27.06.2025
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:17:00+03:00
2025-06-27T19:17:00+03:00
2025-06-27T19:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала."Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать", - сказал Трамп, что отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, настаивают ли Соединенные Штаты на передаче им иранских запасов урана.Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон последовательно добивается от Тегерана полной ликвидации потенциала для создания ядерного оружия."Я уже 25 лет говорю о недопустимости ядерного Ирана", - отметил Трамп.
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В мире, США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Обострение отношений США и Ирана, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Израиль
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп
Трамп допустил требование США к Ирану передать существующие запасы урана