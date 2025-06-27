https://ria.ru/20250627/tramp-2025925976.html

США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп

США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп - РИА Новости, 27.06.2025

США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T19:17:00+03:00

2025-06-27T19:17:00+03:00

2025-06-27T19:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе будущих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения производства урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов этого материала."Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать", - сказал Трамп, что отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, настаивают ли Соединенные Штаты на передаче им иранских запасов урана.Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон последовательно добивается от Тегерана полной ликвидации потенциала для создания ядерного оружия."Я уже 25 лет говорю о недопустимости ядерного Ирана", - отметил Трамп.

https://ria.ru/20250627/izrail-2025585899.html

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