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Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы - РИА Новости, 27.06.2025
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19:15 27.06.2025 (обновлено: 19:22 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/tramp-2025925839.html
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы
Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:15:00+03:00
2025-06-27T19:22:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сша
дональд трамп
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
ядерное оружие
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов, заявил президент США Дональд Трамп."Я говорил это 25 лет, еще будучи простым гражданином: им (Ирану - ред.) нельзя позволить получить ядерное оружие - и вот что произошло. Оно было уничтожено. Пройдут годы, прежде чем они смогут снова начать (свою ядерную программу - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
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в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие, обострение отношений сша и ирана, израиль
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Обострение отношений США и Ирана, Израиль
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы

Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на перезапуск ядерной программы

© Getty Images / Scott OlsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Getty Images / Scott Olson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я говорил это 25 лет, еще будучи простым гражданином: им (Ирану - ред.) нельзя позволить получить ядерное оружие - и вот что произошло. Оно было уничтожено. Пройдут годы, прежде чем они смогут снова начать (свою ядерную программу - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАДональд ТрампСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеОбострение отношений США и ИранаИзраиль
 
 
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