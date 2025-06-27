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Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы
Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T19:15:00+03:00
2025-06-27T19:15:00+03:00
2025-06-27T19:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов, заявил президент США Дональд Трамп."Я говорил это 25 лет, еще будучи простым гражданином: им (Ирану - ред.) нельзя позволить получить ядерное оружие - и вот что произошло. Оно было уничтожено. Пройдут годы, прежде чем они смогут снова начать (свою ядерную программу - ред.)", - сказал Трамп журналистам.
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В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие, Обострение отношений США и Ирана, Израиль
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на восстановление ядерной программы
Трамп заявил, что у Ирана уйдут годы на перезапуск ядерной программы