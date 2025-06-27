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В США продают футболки с фото Трампа и надписью "Папочка"

В США продают футболки с фото Трампа и надписью "Папочка" - РИА Новости, 27.06.2025

В США продают футболки с фото Трампа и надписью "Папочка"

Футболка с надписью "Папочка" со снимком президента США Дональда Трампа, сделанным при его аресте, появилась в продаже на сайте официального мерча Трампа и... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:28:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Футболка с надписью "Папочка" со снимком президента США Дональда Трампа, сделанным при его аресте, появилась в продаже на сайте официального мерча Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса. В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Дональда Трампа Ирана и Израиля с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. На сайте, где продается официальный мерч, появилась красная футболка с надписью "Папочка" и магшотом президента. При этом в описании футболки указывается, что она сделана в США. Знаменитая фотография была сделана в августе 2023 года в тюрьме в штата Джорджия. Политик провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.

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Генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папочкой" Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя заявления Трампа по поводу Ирана и Израиля, назвал президента США "папочкой". И папочке иногда приходиться резко выражаться 2025-06-27T15:28 true PT0M16S

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в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, марк рютте, нато, саммит нато