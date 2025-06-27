https://ria.ru/20250627/tramp-2025846029.html
В США продают футболки с фото Трампа и надписью "Папочка"
В США продают футболки с фото Трампа и надписью "Папочка" - РИА Новости, 27.06.2025
В США продают футболки с фото Трампа и надписью "Папочка"
Футболка с надписью "Папочка" со снимком президента США Дональда Трампа, сделанным при его аресте, появилась в продаже на сайте официального мерча Трампа и... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:28:00+03:00
2025-06-27T15:28:00+03:00
2025-06-27T15:28:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
марк рютте
нато
саммит нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025844395_0:0:3355:1887_1920x0_80_0_0_983963a17f7f5a8f7ec5220eaf5830f0.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Футболка с надписью "Папочка" со снимком президента США Дональда Трампа, сделанным при его аресте, появилась в продаже на сайте официального мерча Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса. В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя сравнение президента США Дональда Трампа Ирана и Израиля с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело. На сайте, где продается официальный мерч, появилась красная футболка с надписью "Папочка" и магшотом президента. При этом в описании футболки указывается, что она сделана в США. Знаменитая фотография была сделана в августе 2023 года в тюрьме в штата Джорджия. Политик провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250626/rolik-2025556781.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025844395_420:0:2936:1887_1920x0_80_0_0_d0c832b9b53d9200bc6eff18179161ca.jpg
Генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа "папочкой"
Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя заявления Трампа по поводу Ирана и Израиля, назвал президента США "папочкой".
И папочке иногда приходиться резко выражаться
2025-06-27T15:28
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, марк рютте, нато, саммит нато
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Саммит НАТО
В США продают футболки с фото Трампа и надписью "Папочка"
В США продают футболки с надписью "Папочка" и фото Трампа, сделанным при аресте