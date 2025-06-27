https://ria.ru/20250627/tramp-2025772767.html

Трамп одобрил передачу Киеву ПВО Patriot, утверждают на Украине

Трамп одобрил передачу Киеву ПВО Patriot, утверждают на Украине - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп одобрил передачу Киеву ПВО Patriot, утверждают на Украине

Президент США Дональд Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, снятых с дежурства в Израиле утверждает председатель Всеукраинской общественной... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:49:00+03:00

2025-06-27T11:49:00+03:00

2025-06-27T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, снятых с дежурства в Израиле утверждает председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. "У меня есть такая неофициальная информация: Трамп утвердил вопрос передачи Украине пяти батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot, которые демонтировали в Израиле", - заявил Романюк в эфире украинского телеканала "Новости.Live". По его словам, часть этих комплексов была ранее передана Польше, часть вернулась в США. В данный момент комплексы проходят ремонт и модернизацию в указанных странах, утверждает Романюк. При этом Романюк уверен, что Трамп решит передать установки на безвозмездной основе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО, в особенности системы Patriot. По словам Левитт, Трамп согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot. Зеленский регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он хотел на саммите G7 снова просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп раньше покинул саммит "Большой семерки" в Канаде и вернулся в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Зеленский заявлял, что будет упрашивать президента США отказаться от решения сократить военную помощь Украине, о котором ранее заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250626/ssha-2025670044.html

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011114277.html

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