https://ria.ru/20250627/tramp-2025701880.html

Трамп встретится с главами МИД ДРК и Руанды

Трамп встретится с главами МИД ДРК и Руанды - РИА Новости, 27.06.2025

Трамп встретится с главами МИД ДРК и Руанды

Президент США Дональд Трамп примет министров иностранных дел Демократической Республики Конго Терезу Кайивамба и Руанды Оливье Ндухунгирехе, от которых ждут... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T05:21:00+03:00

2025-06-27T05:21:00+03:00

2025-06-27T05:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет министров иностранных дел Демократической Республики Конго Терезу Кайивамба и Руанды Оливье Ндухунгирехе, от которых ждут подписания мирного соглашения, включенного американским лидером в список своих достижений, достойных Нобелевской премии мира. Как следует из распространенного Белым домом расписания Трампа, в 15 часов по времени Вашингтона (22.00 мск) он встретится с африканскими министрами. Мероприятие пройдет после утреннего президентского брифинга по нацбезопасности. Ранее сообщалось, что ДРК и Руанда могут подписать в Вашингтоне мирное соглашение. Трамп сказал, что даже за успехи в урегулировании конфликтов в Африке он не получит Нобелевскую премию. В 2020 году достойными признания комитетом он называл свои заслуги за разрешение ситуации в Эфиопии. Ранее старший советник по Африке президента США Массад Булос сообщил, что правительства ДРК и Руанды передали Вашингтону проект соглашения об урегулировании между ними межгосударственных отношений и достижении мира на востоке ДРК и в регионе в целом. Конголезские власти обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанческих группировок, которые действуют на востоке ДРК. Руанда, в свою очередь, обвиняет ДРК в содействии находящимся на конголезской территории боевым группам, которые ставят своей целью свержение руандийского правительства.

https://ria.ru/20250501/ssha-2014521122.html

https://ria.ru/20250223/kongo-2001147994.html

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в мире, руанда, сша, дональд трамп