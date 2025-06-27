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Трампу в пятницу проведут брифинг разведки - РИА Новости, 27.06.2025
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04:50 27.06.2025 (обновлено: 05:02 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/tramp-2025700759.html
Трампу в пятницу проведут брифинг разведки
Трампу в пятницу проведут брифинг разведки - РИА Новости, 27.06.2025
Трампу в пятницу проведут брифинг разведки
Президенту США Дональду Трампу в пятницу проведут брифинг разведки, заявил Белый дом на фоне скандала из-за утечки секретных данных об ударе США по Ирану. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T04:50:00+03:00
2025-06-27T05:02:00+03:00
в мире
дональд трамп
иран
сша
ближний восток
стив уиткофф
пит хегсет
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу в пятницу проведут брифинг разведки, заявил Белый дом на фоне скандала из-за утечки секретных данных об ударе США по Ирану."В 11 утра (18.00 мск - ред.) президент заслушает брифинг разведки", - говорится в расписании Белого дома на пятницу, при этом тема доклада не уточняется.Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/tramp-2025677882.html
https://ria.ru/20250626/axios-2025665234.html
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в мире, дональд трамп, иран, сша, ближний восток, стив уиткофф, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Дональд Трамп, Иран, США, Ближний Восток, Стив Уиткофф, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трампу в пятницу проведут брифинг разведки

Белый дом: Трампу в пятницу проведут брифинг разведки

© AP Photo / Matthias SchraderДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу в пятницу проведут брифинг разведки, заявил Белый дом на фоне скандала из-за утечки секретных данных об ударе США по Ирану.
"В 11 утра (18.00 мск - ред.) президент заслушает брифинг разведки", - говорится в расписании Белого дома на пятницу, при этом тема доклада не уточняется.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп обвинил неназванных демократов в утечке данных об ударах в Ирану
Вчера, 21:58
Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.
Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп нацелен на завершение конфликта в секторе Газа, пишет Axios
Вчера, 20:06
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп рассказал о грузовиках у ядерного объекта в Иране
Вчера, 16:55
 
В миреДональд ТрампИранСШАБлижний ВостокСтив УиткоффПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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