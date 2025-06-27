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Трамп прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами в США
Трамп прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами в США - РИА Новости, 27.06.2025
Трамп прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с потоком нелегалов при администрации его предшественника Джо Байдена заставляла бы его плакать, если бы не... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T00:32:00+03:00
2025-06-27T00:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с потоком нелегалов при администрации его предшественника Джо Байдена заставляла бы его плакать, если бы не нужда представать перед публикой жестким лидером. "Это так печально, что аж живот крутит, когда думаешь об этом. Я бы сказал, слезы наворачиваются. Но мне нравится притворяться, что я никогда не плачу. Не хочу быть плаксой", - заявил Трамп в Белом доме. По его словам, при прошлой администрации количество задержаний нелегалов на границе исчислялось тысячами и десятками тысяч, а теперь в месяц не фиксируют ни одной попытки пересечь границу незаконно.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами в США
Трамп заявил, что плакал бы из-за нелегалов