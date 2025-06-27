https://ria.ru/20250627/tonny-2025753441.html

С побережья Кубани и Крыма вывезли более 166 тысяч тонн замазученного песка

С побережья Кубани и Крыма вывезли более 166 тысяч тонн замазученного песка - РИА Новости, 27.06.2025

С побережья Кубани и Крыма вывезли более 166 тысяч тонн замазученного песка

Более 166 тысяч тонн замазученного песка и грунта вывезено с побережья в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в районе Керченского пролива в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:57:00+03:00

2025-06-27T10:57:00+03:00

2025-06-27T10:57:00+03:00

происшествия

краснодарский край

республика крым

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 27 июн - РИА Новости. Более 166 тысяч тонн замазученного песка и грунта вывезено с побережья в Краснодарском крае и Крыму после крушения танкеров в районе Керченского пролива в декабре, сообщили в МЧС России. "С начала работ очищено 646,4 километра береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 166,1 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций более 141 тысячи тонн загрязнённого песка и грунта", - говорится в сообщении. Сейчас ведутся работы по утилизации загрязненного грунта. При проведении мониторинга береговой линии новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано, отметили в МЧС. По информации ведомства, в прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазные группировки ведут работы по ежедневному мониторингу и сбору мазута со дна Черного моря. Всего совершено 8518 спусков, обследовано почти 7,5 квадратных километров дна акватории, собрано более 10 тысяч мешков с нефтесодержащими отходами (свыше 500 тонн). В Краснодарском крае, рассказали в МЧС, мониторинговые группы обследовали 325 километров (в том числе повторно) береговой линии от Архипо-Осиповки до Кабардинки, от косы Чушка до поселка Мысхако города Новороссийска и от урочища Кучугуры до села Ачуево Славянского района. Определены 19 участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 287,3 километра, с береговой линии собрали более 164,2 тысячи тонн загрязненного песка, грунта и гальки. В республике Крым мониторинговые группы обследуют 500 километров (в том числе повторно) береговой линии от Керчи до населенного пункта Портовое. По информации пресс-службы, уже очищено (в том числе повторно) около 255 километров береговой линии, собрано более 888 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе, по информации ведомства, протяженность обследования составляет 165 километров (в том числе повторно) береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка. Всего собрано и вывезено на полигоны для сбора и утилизации 849,73 тонны загрязненного песка и грунта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён.

https://ria.ru/20250621/chernyshenko-2024444835.html

https://ria.ru/20250618/chp-2023442159.html

https://ria.ru/20250523/plyazh-2018634442.html

краснодарский край

республика крым

керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, республика крым, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)