https://ria.ru/20250627/terapiya-2025807704.html

В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию - РИА Новости, 27.06.2025

В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

В Морозовской детской больнице в Москве впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T13:34:00+03:00

2025-06-27T13:34:00+03:00

2025-06-27T13:48:00+03:00

хорошие новости

общество

здоровье - общество

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025810422_23:0:1771:983_1920x0_80_0_0_936dcb77544239b6eaff1b550f0a0630.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Морозовской детской больнице в Москве впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. 12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что врачи решили применить новейшую технологию — промышленную CAR-T-терапию. Её суть в том, что собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм. "Инновационный препарат изготовлен на фармацевтическом заводе и приобретён за счёт средств гранта правительства Москвы", - подчеркнул Собянин. Он уточнил, что терапия прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома. Несколько дней назад врачи Морозовской больницы выполнили CAR-T-терапию второму ребёнку. "Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии. Они дают надежду на выздоровление даже в самых сложных случаях", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20241007/moskva-1976684945.html

https://ria.ru/20240923/metod-1974163823.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, москва, сергей собянин