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В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию - РИА Новости, 27.06.2025
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13:34 27.06.2025 (обновлено: 13:48 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/terapiya-2025807704.html
В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию
В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию - РИА Новости, 27.06.2025
В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию
В Морозовской детской больнице в Москве впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T13:34:00+03:00
2025-06-27T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Морозовской детской больнице в Москве впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. 12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что врачи решили применить новейшую технологию — промышленную CAR-T-терапию. Её суть в том, что собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм. "Инновационный препарат изготовлен на фармацевтическом заводе и приобретён за счёт средств гранта правительства Москвы", - подчеркнул Собянин. Он уточнил, что терапия прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома. Несколько дней назад врачи Морозовской больницы выполнили CAR-T-терапию второму ребёнку. "Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии. Они дают надежду на выздоровление даже в самых сложных случаях", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20241007/moskva-1976684945.html
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общество, здоровье - общество, россия, москва, сергей собянин
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин
В Москве провели первую в России промышленную CAR-T-терапию

В Морозовской детской больнице провели первую в РФ промышленную CAR-T-терапию

© пресс-служба мэра и правительства МлсквыВ Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. Кадр видео
В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© пресс-служба мэра и правительства Млсквы
В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. Кадр видео
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. В Морозовской детской больнице в Москве впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию. 12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
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Мэр отметил, что врачи решили применить новейшую технологию — промышленную CAR-T-терапию. Её суть в том, что собственные клетки иммунной системы пациента "обучаются" находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, модифицируют их и возвращают в организм.
"Инновационный препарат изготовлен на фармацевтическом заводе и приобретён за счёт средств гранта правительства Москвы", - подчеркнул Собянин.
Он уточнил, что терапия прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома. Несколько дней назад врачи Морозовской больницы выполнили CAR-T-терапию второму ребёнку.
"Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии. Они дают надежду на выздоровление даже в самых сложных случаях", - добавил Собянин.
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