https://ria.ru/20250627/telegram-2025856756.html

В ГД допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмесседжера

В ГД допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмесседжера - РИА Новости, 27.06.2025

В ГД допустили строгие санкции против Telegram после создания нацмесседжера

С введением национального многофункционального сервиса в РФ к Telegram могут применяться более строгие санкции, сказал глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:52:00+03:00

2025-06-27T15:52:00+03:00

2025-06-27T15:52:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. С введением национального многофункционального сервиса в РФ к Telegram могут применяться более строгие санкции, сказал глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента. Поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, нежели сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp и Telegram, это по сути доставлять определенные неудобства и риск потери возможности общаться у огромного количества людей", - сказал он на Международном Невском форуме. При этом депутат отметил, что это не значит, что Telegram или WhatsApp нужно "срочно запретить" в РФ. "Приглашаем наших иностранных партнёров к сотрудничеству", - добавил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новой многофункциональной цифровой платформе обмена данными, которая объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг - в частности, платформа позволит подтверждать возраст без предъявления паспорта.

https://ria.ru/20250609/mintsifra-2021738608.html

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технологии, россия, сергей боярский, telegram, госдума рф, общество