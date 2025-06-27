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ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации - РИА Новости, 27.06.2025
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10:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025743665.html
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации - РИА Новости, 27.06.2025
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:34:00+03:00
2025-06-27T10:34:00+03:00
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации, распространявшую идеи радикального ислама, сообщило ведомство. "Установлено, что по адресу проживания задержанной проводились нелегальные агитационные собрания, основной целью которых является распространение среди мусульман республики идей радикального ислама, а также пропаганда принципов террористической организации", - говорится сообщении. Установлено, что на данных встречах изучали запрещенную экстремистскую литературу, принимали отчеты о проделанной работе по увеличению численности сторонников террористической структуры, вербовали новых членов международной террористической организации. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации

В Татарстане задержали участницу женской структуры террористической организации

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации, распространявшую идеи радикального ислама, сообщило ведомство.
"Установлено, что по адресу проживания задержанной проводились нелегальные агитационные собрания, основной целью которых является распространение среди мусульман республики идей радикального ислама, а также пропаганда принципов террористической организации", - говорится сообщении.
Установлено, что на данных встречах изучали запрещенную экстремистскую литературу, принимали отчеты о проделанной работе по увеличению численности сторонников террористической структуры, вербовали новых членов международной террористической организации.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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