https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025743665.html
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации - РИА Новости, 27.06.2025
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:34:00+03:00
2025-06-27T10:34:00+03:00
2025-06-27T10:34:00+03:00
россия
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации, распространявшую идеи радикального ислама, сообщило ведомство. "Установлено, что по адресу проживания задержанной проводились нелегальные агитационные собрания, основной целью которых является распространение среди мусульман республики идей радикального ислама, а также пропаганда принципов террористической организации", - говорится сообщении. Установлено, что на данных встречах изучали запрещенную экстремистскую литературу, принимали отчеты о проделанной работе по увеличению численности сторонников террористической структуры, вербовали новых членов международной террористической организации. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации
В Татарстане задержали участницу женской структуры террористической организации
КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации, распространявшую идеи радикального ислама, сообщило ведомство.
"Установлено, что по адресу проживания задержанной проводились нелегальные агитационные собрания, основной целью которых является распространение среди мусульман республики идей радикального ислама, а также пропаганда принципов террористической организации", - говорится сообщении.
Установлено, что на данных встречах изучали запрещенную экстремистскую литературу, принимали отчеты о проделанной работе по увеличению численности сторонников террористической структуры, вербовали новых членов международной террористической организации.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".