https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025743665.html

ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации

ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации - РИА Новости, 27.06.2025

ФСБ в Татарстане задержала участницу террористической организации

Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:34:00+03:00

2025-06-27T10:34:00+03:00

2025-06-27T10:34:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали участницу женской структуры запрещенной в РФ международной террористической организации, распространявшую идеи радикального ислама, сообщило ведомство. "Установлено, что по адресу проживания задержанной проводились нелегальные агитационные собрания, основной целью которых является распространение среди мусульман республики идей радикального ислама, а также пропаганда принципов террористической организации", - говорится сообщении. Установлено, что на данных встречах изучали запрещенную экстремистскую литературу, принимали отчеты о проделанной работе по увеличению численности сторонников террористической структуры, вербовали новых членов международной террористической организации. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

https://ria.ru/20250626/kurgan-2025511862.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия