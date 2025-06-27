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Более 8 тысяч человек ушли служить по контракту из Татарстана - РИА Новости, 27.06.2025
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Республика Татарстан
 
10:34 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025743645.html
Более 8 тысяч человек ушли служить по контракту из Татарстана
Более 8 тысяч человек ушли служить по контракту из Татарстана - РИА Новости, 27.06.2025
Более 8 тысяч человек ушли служить по контракту из Татарстана
Более 8 тысяч человек отправились на службу по контракту из Татарстана с начала года, сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:34:00+03:00
2025-06-27T10:34:00+03:00
республика татарстан
казань
россия
андрей козлов
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Более 8 тысяч человек отправились на службу по контракту из Татарстана с начала года, сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов. "В этом году контракт с Минобороны в Татарстане подписали более 8 тысяч человек. Больше половины убывших из Татарстана военнослужащих прибывают подписывать контракт из других регионов. Сказалось то, что мы - одни из немногих, кто работает с Африканским корпусом. Также сказалась большая сумма региональной выплаты", - сказал Козлов журналистам. В республике при заключении контракта военнослужащим, включая тех, кто вступает в Африканский корпус, предоставляется выплата в размере до 2,5 миллиона рублей, а также полное обмундирование. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 210 тысяч рублей, включая региональные и федеральные компоненты. "Жителям из других регионов России, которые хотят заключить контракт в Татарстане, полностью оплачивают проезд до республики", - добавил Козлов. Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева напомнила, что в республике предусмотрены выплаты в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет из семей участников СВО. С 2022 по 2025 годы такие выплаты получали 23,9 тысячи детей. "В 2025 году гражданам, проходящим военную службу по контракту в батальонах "Алга", "Тимер" и "Батыр", будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 360 тысяч рублей", - добавила она. По информации главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану, с начала СВО в республике приостановлено порядка 56 тысяч исполнительных производств на сумму более 3,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024055140.html
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казань, россия, андрей козлов
Республика Татарстан, Казань, Россия, Андрей Козлов
Более 8 тысяч человек ушли служить по контракту из Татарстана

Более 8 тысяч человек ушли служить по контракту из Татарстана в 2025 г

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПрием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту
Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Более 8 тысяч человек отправились на службу по контракту из Татарстана с начала года, сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.
"В этом году контракт с Минобороны в Татарстане подписали более 8 тысяч человек. Больше половины убывших из Татарстана военнослужащих прибывают подписывать контракт из других регионов. Сказалось то, что мы - одни из немногих, кто работает с Африканским корпусом. Также сказалась большая сумма региональной выплаты", - сказал Козлов журналистам.
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В республике при заключении контракта военнослужащим, включая тех, кто вступает в Африканский корпус, предоставляется выплата в размере до 2,5 миллиона рублей, а также полное обмундирование. Ежемесячное денежное довольствие составляет от 210 тысяч рублей, включая региональные и федеральные компоненты.
"Жителям из других регионов России, которые хотят заключить контракт в Татарстане, полностью оплачивают проезд до республики", - добавил Козлов.
Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева напомнила, что в республике предусмотрены выплаты в размере 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет из семей участников СВО. С 2022 по 2025 годы такие выплаты получали 23,9 тысячи детей.
"В 2025 году гражданам, проходящим военную службу по контракту в батальонах "Алга", "Тимер" и "Батыр", будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 360 тысяч рублей", - добавила она.
По информации главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану, с начала СВО в республике приостановлено порядка 56 тысяч исполнительных производств на сумму более 3,5 миллиарда рублей.
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Республика ТатарстанКазаньРоссияАндрей Козлов
 
 
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