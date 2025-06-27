https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025710290.html
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 27.06.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:13:00+03:00
2025-06-27T08:13:00+03:00
2025-06-27T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в СМС-сообщении.
https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025706686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
МЧС объявило о введении режима беспилотной опасности в Татарстане