https://ria.ru/20250627/tatarstan-2025710290.html

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 27.06.2025

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:13:00+03:00

2025-06-27T08:13:00+03:00

2025-06-27T08:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика татарстан (татарстан)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КАЗАНЬ, 27 июн – РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана, сообщило МЧС РФ. "На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в СМС-сообщении.

https://ria.ru/20250627/bespilotniki-2025706686.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия