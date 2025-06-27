https://ria.ru/20250627/student-2025827955.html
В академии имени Гнесиных рассказали об инциденте со студентом на экзамене
В академии имени Гнесиных рассказали об инциденте со студентом на экзамене - РИА Новости, 27.06.2025
В академии имени Гнесиных рассказали об инциденте со студентом на экзамене
Инцидент со студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, который пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T14:27:00+03:00
2025-06-27T14:27:00+03:00
2025-06-27T14:27:00+03:00
происшествия
москва
российская академия музыки имени гнесиных
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Инцидент со студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, который пришел на экзамен с ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и из неприязни стал тому угрожать, произошел неделю назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе академии. В пятницу Telegram-канал Росгвардии сообщил, что в здании академии музыки имени Гнесиных в Москве произошел инцидент с 20-летним студентом четвертого курса, который пришел на экзамен, вооружившись ножом и пневматическим пистолетом, распылил перцовый газ в кабинете проректора и начал угрожать ему. Отмечалось, что молодой человек задержан. "Был (инцидент - ред.) неделю назад... Слава богу, без пострадавших, скажем так. Всё нормально, все вовремя среагировали, всё грамотно сделали. Вовремя обезвредили, задержали. Как я знаю, идет следствие", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250106/gaz-1992666366.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, российская академия музыки имени гнесиных, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Российская академия музыки имени Гнесиных, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В академии имени Гнесиных рассказали об инциденте со студентом на экзамене
Инцидент с принесшим на экзамен оружие студентом Гнесинки произошел неделю назад