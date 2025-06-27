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Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность скважину - РИА Новости, 27.06.2025
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15:21 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/stavropole-2025843751.html
Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность скважину
Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность скважину - РИА Новости, 27.06.2025
Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность скважину
Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность незаконно приватизированную скважину минеральной воды, сообщила прокуратура края. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:21:00+03:00
2025-06-27T15:21:00+03:00
происшествия
ставропольский край
россия
генеральная прокуратура рф
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность незаконно приватизированную скважину минеральной воды, сообщила прокуратура края. По данным ведомства, во время проверки было установлено, что коммерческая организация на территории Предгорного округа Ставропольского края незаконно приватизировала гидрогеологическую скважину минеральной воды, находящуюся в федеральной собственности. Кроме того, муниципалитетом хозяйствующему субъекту неправомерно был предоставлен в аренду земельный участок под источником. Для устранения нарушений прокуратура края направила в суд исковое заявление о признании права собственности Российской Федерации на сооружение и землю под ним. "Требования прокуратуры удовлетворены, имущество возвращено в государственную казну, а незаконное право аренды аннулировано", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение суда вступило в законную силу. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о фирме, принадлежащей через доверенных лиц бывшему премьер-министру Карачаево-Черкессии Владимиру Кайшеву. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ через суд требует обратить в доход государства шесть компаний, а также недвижимость и транспортные средства Кайшева стоимостью 41,9 миллиарда рублей. Коррупционные нарушения со стороны Кайшева были выявлены в ходе надзора за расследованием уголовного дела, которое ведет ГСУ ГУМВД России по Ставропольскому краю. Кайшеву вменяется создание преступного сообщества, мошенничество, кража и вымогательство.
https://ria.ru/20250319/krasnov-2005983794.html
https://realty.ria.ru/20250513/genprokuratura-2016657745.html
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происшествия, ставропольский край, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность скважину

Незаконно приватизированную скважину на Ставрополье вернули в собственность РФ

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НАЛЬЧИК, 27 июн – РИА Новости. Суд на Ставрополье вернул в федеральную собственность незаконно приватизированную скважину минеральной воды, сообщила прокуратура края.
По данным ведомства, во время проверки было установлено, что коммерческая организация на территории Предгорного округа Ставропольского края незаконно приватизировала гидрогеологическую скважину минеральной воды, находящуюся в федеральной собственности. Кроме того, муниципалитетом хозяйствующему субъекту неправомерно был предоставлен в аренду земельный участок под источником.
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Для устранения нарушений прокуратура края направила в суд исковое заявление о признании права собственности Российской Федерации на сооружение и землю под ним.
"Требования прокуратуры удовлетворены, имущество возвращено в государственную казну, а незаконное право аренды аннулировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о фирме, принадлежащей через доверенных лиц бывшему премьер-министру Карачаево-Черкессии Владимиру Кайшеву.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ через суд требует обратить в доход государства шесть компаний, а также недвижимость и транспортные средства Кайшева стоимостью 41,9 миллиарда рублей. Коррупционные нарушения со стороны Кайшева были выявлены в ходе надзора за расследованием уголовного дела, которое ведет ГСУ ГУМВД России по Ставропольскому краю. Кайшеву вменяется создание преступного сообщества, мошенничество, кража и вымогательство.
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