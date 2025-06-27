Эксперт рассказал о влиянии США на Ближний Восток в случае поражения Ирана
Колташов: США были бы хозяевами на Ближнем Востоке в случае поражения Ирана
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Если бы США и Израиль достигли целей в противостоянии с Ираном, то они бы чувствовали себя как хозяева на Ближнем Востоке и могли бы оказывать давление на Саудовскую Аравию и другие нефтедобывающие государства, заявил директор Института нового общества Василий Колташов.
"Удержание США под контролем Ближнего Востока, как колониальной зоны ... они (США - ред.) в этом регионе чувствовали бы себя как хозяева, они могли бы давить на Саудовскую Аравию и на другие нефтедобывающие, экспортирующие государства и добиваться от них более высокой степени лояльности", - сказал Колташов, говоря о возможных последствиях если бы США и Израиль достигли целей на Ближнем Востоке.
Он также отметил, что интеграционные проекты России и Китая с Ираном могли бы быть разрушены. Кроме того, это могло бы стать ударом и для БРИКС. "Таким образом было бы показано, что в БРИКС идут какие-то процессы внутреннего распада, что БРИКС своих не защищает", - подчеркнул эксперт, выступая на пресс-конференции "Ближневосточный кризис: последствия для Украины, уроки для России" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По его словам, США действовали по "методу Вольтера", то есть нанесли удар и отдернули руку. "Вот нанесли удар, увидели, что не получается, противник не падает. Подождать и сделать то же самое еще раз", - уточнил он.
"Сейчас конфликт постепенно сошел на низкие позиции и остается слегка замороженным, но противоречия никуда не деваются... Поэтому история не закрыта, мы продолжаем извлекать уроки, анализировать и не забывать о том, как и для чего США играют в мировой политике", - заключил Колташов.