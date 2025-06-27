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Житель Приангарья получил три года колонии за избиение сына
Житель Приангарья получил три года колонии за избиение сына - РИА Новости, 27.06.2025
Житель Приангарья получил три года колонии за избиение сына
Суд приговорил жителя Ольхонского района Приангарья к 3 годам 7 месяцам колонии за избиение 11-летнего сына шваброй, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:54:00+03:00
2025-06-27T18:54:00+03:00
2025-06-27T18:54:00+03:00
происшествия
ольхонский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 27 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Ольхонского района Приангарья к 3 годам 7 месяцам колонии за избиение 11-летнего сына шваброй, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Житель Ольхонского района Приангарья, будучи пьяным, решил "заняться воспитанием своего сына". Он избил мальчика, сломав об него швабру. О преступлении стало известно от старшего брата, который убежал из дома и рассказал о случившемся в дежурной части полиции. Ранее местный житель был осужден за незаконную рубку леса, а также менее года назад за нанесение побоев пасынку был приговорен к обязательным работам. В полиции после избиения мужчиной 11-летнего сына завели уголовное дело по статье о нанесении побоев. "Суд, рассмотрев собранные дознавателем территориального ОВД доказательства, с учетом мнения прокурора, признал мужчину виновным и назначил 3 года 7 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. По данным областной прокуратуры, наказание мужчина будет отбывать в колонии общего режима.
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ольхонский район
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происшествия, ольхонский район, иркутская область
Происшествия, Ольхонский район, Иркутская область
Житель Приангарья получил три года колонии за избиение сына
Житель Приангарья получил три года колонии за избиение сына шваброй