https://ria.ru/20250627/spetsoperatsiya-2025915903.html

Спецоперация, 27 июня: ВС России взяли под контроль Новую Кругляковку

Спецоперация, 27 июня: ВС России взяли под контроль Новую Кругляковку - РИА Новости, 27.06.2025

Спецоперация, 27 июня: ВС России взяли под контроль Новую Кругляковку

Российские войска взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, ВСУ потеряли за неделю около 9130 военнослужащих, силы ПВО сбили за ночь 39... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:29:00+03:00

2025-06-27T18:29:00+03:00

2025-06-27T18:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

республика крым

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, ВСУ потеряли за неделю около 9130 военнослужащих, силы ПВО сбили за ночь 39 украинских БПЛА над регионами. ВС России взяли под контроль новую Кругляковку в Харьковской области Российские войска взяли под контроль Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за неделю около 9130 военнослужащих, следует из сводки министерства. Средства ПВО сбили 32 управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету "Нептун" и 1221 беспилотник. ВС России ночью нанесли удар по военному аэродрому ВСУ Российские войска ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотниками по инфраструктуре украинского военного аэродрома, сообщили в Минобороны РФ. С 21 по 27 июня ВС РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции ПВО, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных. ПВО сбила ночью 39 украинских дронов над Россией Российские средства ПВО уничтожили за ночь 39 украинских беспилотников: 19 – над Ростовской областью, 13 – над Волгоградской, четыре – над Крымом, по одному - над территориями Белгородской, Брянской и Самарской областей. С 08.00 до 09.00 мск было сбито пять украинских беспилотников над Брянской областью и один – над Курской. ФСБ задержала жителей Крыма и Мелитополя, сотрудничавших с СБУ Житель Крыма собирал для СБУ сведения о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей, его задержали при изъятии взрывчатки из схрона, сообщили в ФСБ РФ. Отмечается, что житель Симферопольского района 1981 года рождения через Telegram был вовлечен в сбор информации о транспортной инфраструктуре и военных объектах полуострова по указанию СБУ. Кроме того, в Мелитополе Запорожской области задержан сотрудник медицинской организации, передававший украинским спецслужбам персональные данные пациентов, сообщили в ФСБ. ВСУ атаковали беспилотником группу сотрудников запорожской АЭС ВСУ с помощью беспилотника атаковали группу сотрудников Запорожской АЭС в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях, сотрудники своевременно укрылись и не пострадали, сообщили в пресс-службе станции. Уточняется, что расстояние от места атаки до блоков составляет порядка 350-400 метров. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. По данным пресс-службы станции, работа на Запорожской АЭС после атаки ВСУ на сотрудников станции продолжается с соблюдением всех мер предосторожности, безопасность ее эксплуатации обеспечена. Администрация ЗАЭС поставит в известность находящихся на станции экспертов МАГАТЭ об атаке дрона ВСУ на сотрудников атомной станции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

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https://ria.ru/20250627/litiy-2025771982.html

https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025711952.html

https://ria.ru/20250627/litiy-2025876008.html

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