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В аэропорту Сочи столкнулись два самолета - РИА Новости, 28.06.2025
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21:04 27.06.2025 (обновлено: 00:43 28.06.2025)
https://ria.ru/20250627/sochi-2025943750.html
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета - РИА Новости, 28.06.2025
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-27T21:04:00+03:00
2025-06-28T00:43:00+03:00
происшествия
сочи
тюмень
норильск
южная транспортная прокуратура
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СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", — говорится в сообщении. Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства снимкам, самолеты получили незначительные повреждения.Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта, авиакомпании NordStar и Utair готовят резервные самолеты для выполнения рейсов после авиапроисшествия. Там подчеркнули, что после касания бортов никто не пострадал. Пассажиры обоих рейсов были доставлены в аэропорт, в настоящее время с ними работают представители авиакомпаний, им оказываются все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html
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происшествия, сочи, тюмень, норильск, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Сочи, Тюмень, Норильск, Южная транспортная прокуратура
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись при движении на ВПП в аэропорту Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
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СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства снимкам, самолеты получили незначительные повреждения.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта, авиакомпании NordStar и Utair готовят резервные самолеты для выполнения рейсов после авиапроисшествия. Там подчеркнули, что после касания бортов никто не пострадал. Пассажиры обоих рейсов были доставлены в аэропорт, в настоящее время с ними работают представители авиакомпаний, им оказываются все услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.
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ПроисшествияСочиТюменьНорильскЮжная транспортная прокуратура
 
 
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