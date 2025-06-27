https://ria.ru/20250627/sochi-2025943750.html
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета - РИА Новости, 28.06.2025
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-27T21:04:00+03:00
2025-06-27T21:04:00+03:00
2025-06-28T00:43:00+03:00
происшествия
сочи
тюмень
норильск
южная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg
СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", — говорится в сообщении. Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства снимкам, самолеты получили незначительные повреждения.Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта, авиакомпании NordStar и Utair готовят резервные самолеты для выполнения рейсов после авиапроисшествия. Там подчеркнули, что после касания бортов никто не пострадал. Пассажиры обоих рейсов были доставлены в аэропорт, в настоящее время с ними работают представители авиакомпаний, им оказываются все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html
сочи
тюмень
норильск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c06c40f84456b63e2014df15bc7f9e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, тюмень, норильск, южная транспортная прокуратура
Происшествия, Сочи, Тюмень, Норильск, Южная транспортная прокуратура
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
Два самолета столкнулись при движении на ВПП в аэропорту Сочи
СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи
самолет, направляющийся в Тюмень
, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска
. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства снимкам, самолеты получили незначительные повреждения.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта, авиакомпании NordStar и Utair готовят резервные самолеты для выполнения рейсов после авиапроисшествия. Там подчеркнули, что после касания бортов никто не пострадал. Пассажиры обоих рейсов были доставлены в аэропорт, в настоящее время с ними работают представители авиакомпаний, им оказываются все услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.