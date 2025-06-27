https://ria.ru/20250627/sochi-2025943750.html

В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

В аэропорту Сочи столкнулись два самолета - РИА Новости, 28.06.2025

В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-27T21:04:00+03:00

2025-06-27T21:04:00+03:00

2025-06-28T00:43:00+03:00

происшествия

сочи

тюмень

норильск

южная транспортная прокуратура

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СОЧИ, 27 июн — РИА Новости. Самолет столкнулся с другим воздушным судном при движении на взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. "Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", — говорится в сообщении. Согласно опубликованным в Telegram-канале ведомства снимкам, самолеты получили незначительные повреждения.Транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Как позднее сообщили РИА Новости в пресс-службе сочинского аэропорта, авиакомпании NordStar и Utair готовят резервные самолеты для выполнения рейсов после авиапроисшествия. Там подчеркнули, что после касания бортов никто не пострадал. Пассажиры обоих рейсов были доставлены в аэропорт, в настоящее время с ними работают представители авиакомпаний, им оказываются все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20250612/samolet-2022462644.html

сочи

тюмень

норильск

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происшествия, сочи, тюмень, норильск, южная транспортная прокуратура