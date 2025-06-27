В Хабаровском крае мать утонула в реке, спасая сына
В Хабаровском крае мать утонула вместе с сыном, спасая его из реки Бикин
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 27 июн - РИА Новости. Мать утонула вместе с сыном, пытаясь спасти его из реки Бикин в Хабаровском крае, сообщает СУСК по региону.
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"Женщина с детьми и подругой отдыхали на берегу реки Бикин в Хабаровском крае. 13-летний подросток нырнул в воду в запрещенном для купания месте и начал тонуть. Мама мальчика, пытавшаяся его спасти, тоже не смогла справиться с течением, в результате они утонули", - сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в своем Telegram-канале.
Вяземским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Краевая прокуратура уточняет, что матери утонувшего ребенка было 44 года. Ведомство отмечает, что о происшествии сообщили очевидцы. На месте обнаружены вещи, предположительно принадлежащие погибшим. Организованы поисково-спасательные мероприятия.
Следователи добавили, что в пятницу еще двое детей, 2014 и 2015 годов рождения, утонули в реке Селинка вблизи села Селихино в Комсомольском районе. Тела несовершеннолетних достали из воды местные жители. Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Органами прокуратуры края организованы проверки, в ходе которых будет дана оценка по обеспечению безопасности на водных объектах, где погибли дети.
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