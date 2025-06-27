https://ria.ru/20250627/sk-2025766517.html

Имущество бывшего замначальника управления Минобороны Васенина арестовали

Имущество бывшего замначальника управления Минобороны Васенина арестовали - РИА Новости, 27.06.2025

Имущество бывшего замначальника управления Минобороны Васенина арестовали

У бывшего начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина арестовали активы еще на 200 миллионов рублей, сообщил Следственный... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T11:40:00+03:00

2025-06-27T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. У бывшего начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны Олега Васенина арестовали активы еще на 200 миллионов рублей, сообщил Следственный комитет."В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на принадлежащие Васенину ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства наложен арест еще на сумму более 200 миллионов рублей", — говорится в релизе.В начале июня у Васенина арестовали имущество примерно на 31 миллион рублей.Уголовное дело против бывшего чиновника Минобороны возбудили в конце апреля. По данным следствия, в 2022 году управление имущества спецпроектов заключило многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторсырья. Контроль за исполнением контракта возложили на Васенина. Тот представлял ложные документы о стоимости вторсырья и, таким образом, украл более 240 миллионов рублей бюджетных средств.Сейчас Васенин находится в СИЗО.

https://ria.ru/20250513/dolg-2016605151.html

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следственный комитет россии (ск рф), общество, россия