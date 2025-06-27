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В СК Армении подтвердили следственные действия в Ширакской епархии
В СК Армении подтвердили следственные действия в Ширакской епархии - РИА Новости, 27.06.2025
В СК Армении подтвердили следственные действия в Ширакской епархии
В Следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаела Аджапахяна РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T09:51:00+03:00
2025-06-27T09:51:00+03:00
2025-06-27T09:51:00+03:00
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ЕРЕВАН, 27 июн - РИА Новости. В Следственном комитете Армении подтвердили, что в здании Ширакской епархии Армянской апостольской церкви, против главы которого архиепископа Микаела Аджапахяна возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. "В резиденции Микаэла Аджапахяна проводятся необходимые следственные действия", - сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян агентству Sputnik Армения. С утра полицейские окружили здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри. У здания епархии собираются верующие для поддержки священнослужителей. Один из собравшихся у здания, снимавший действия силовиков, был доставлен в полицейское отделение. Адвокат архиепископа Аджапахяна Тамара Яйлоян сообщила Sputnik Армения, что он находится в Эчмиадзине и участвует в собрании духовенства. В среду адвокат другого архиепископа Баграта Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. В ночь на четверг архиепископ Галстанян и его сторонники были арестованы на два месяца. Отношения между ААЦ и нынешними властями Армении являются напряженными. В июне 2021 года премьер страны Никол Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим. В апреле 2024 года католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем".
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Обстановка у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
Ситуация у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ, где силовики в эти минуты проводят следственные действия.
2025-06-27T09:51
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Задержание мужчины у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
Задержание мужчины у резиденции главы Ширакской епархии ААЦ
2025-06-27T09:51
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Следственный комитет России (СК РФ), Армянская апостольская церковь, Sputnik Армения, Гарегин II, Армения, Гюмри, Никол Пашинян, В мире
В СК Армении подтвердили следственные действия в Ширакской епархии
СК Армении подтвердил следственные действия в Ширакской епархии ААЦ