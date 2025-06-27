В Сербии приостановили движение поездов из-за угрозы терактов
Железные дороги Сербии накануне акции протеста получили угрозу устроить теракты
© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Железные дороги Сербии получили анонимную угрозу устроить теракты на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране, сообщило госпредприятие "Србиявоз" накануне ожидаемой массовой акции протеста 28 июня.
"Србиявоз" оповещает пассажиров, что 27 июня 2025 года в 10.18 (11.08 мск) получен звонок с анонимным сообщением о том, что на всех поездах и путях установлены взрывные устройства. Временно останавливается движение всех пассажирских поездов, пока компетентные органы не проведут необходимые проверки", - сообщило госпредприятие на официальном сайте и поблагодарило пассажиров за понимание.
В Сербии предотвратили попытку госпереворота
26 июня, 04:30
Высший белградский суд в пятницу отправил СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия.
По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии".
Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции 25 июня потребовали от руководства страны распустить Скупщину (парламент) и назначить дату проведения досрочных выборов в срок до вечера 28 июня, о чем сообщили в соцсетях.
Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни. Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил перед тем, что полиция вмешается и примет меры, если участники запланированных протестов устроят насилие и нарушат общественный порядок, и "это будет нехорошо для всех". Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ожидает насилия со стороны студентов и сторонников оппозиции на массовом протесте 28 июня.