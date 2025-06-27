https://ria.ru/20250627/serbija-2025872389.html

В Сербии приостановили движение поездов из-за угрозы терактов

В Сербии приостановили движение поездов из-за угрозы терактов - РИА Новости, 27.06.2025

В Сербии приостановили движение поездов из-за угрозы терактов

Железные дороги Сербии получили анонимную угрозу устроить теракты на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране, сообщило... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T16:30:00+03:00

2025-06-27T16:30:00+03:00

2025-06-27T16:30:00+03:00

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БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Железные дороги Сербии получили анонимную угрозу устроить теракты на всех поездах и направлениях и приостанавливают движение по всей стране, сообщило госпредприятие "Србиявоз" накануне ожидаемой массовой акции протеста 28 июня. "Србиявоз" оповещает пассажиров, что 27 июня 2025 года в 10.18 (11.08 мск) получен звонок с анонимным сообщением о том, что на всех поездах и путях установлены взрывные устройства. Временно останавливается движение всех пассажирских поездов, пока компетентные органы не проведут необходимые проверки", - сообщило госпредприятие на официальном сайте и поблагодарило пассажиров за понимание. Высший белградский суд в пятницу отправил СИЗО пятерых из шести подозреваемых в подготовке переворота в Сербии и еще одного поместил под домашний арест. При задержании в ночь на 26 июня у двоих из них обнаружены арбалет и пистолет. Помимо подготовки насильственной смены власти, двое из шести арестованных подозреваются в незаконном хранении и ношении оружия. По данным СМИ, в числе задержанных зампред оппозиционной партии "Новое лицо Сербии". Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции 25 июня потребовали от руководства страны распустить Скупщину (парламент) и назначить дату проведения досрочных выборов в срок до вечера 28 июня, о чем сообщили в соцсетях. Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич заявила 19 июня, что демонстранты планируют устроить блокады инфраструктуры и госорганов и нанести стране ущерб на 800 миллионов евро на намеченном на праздник Видовдан 28 июня протесте и в последующие дни. Глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил перед тем, что полиция вмешается и примет меры, если участники запланированных протестов устроят насилие и нарушат общественный порядок, и "это будет нехорошо для всех". Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что ожидает насилия со стороны студентов и сторонников оппозиции на массовом протесте 28 июня.

https://ria.ru/20250626/serbiya-2025480340.html

https://ria.ru/20250401/ursula-2008445217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, ана брнабич, ивица дачич, александр вучич