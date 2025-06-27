Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
06:09 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/sber-2025703712.html
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году - РИА Новости, 27.06.2025
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году
Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T06:09:00+03:00
2025-06-27T06:09:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
станислав кузнецов
сбер
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, количество DDoS-атак на российские компании сегодня по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось, но они стали значительно более сложные. "Атак стало меньше, но успешных DDoS-атак на российские компании и организации стало в три раза больше. Это означает, что потери этих компаний в бизнесе либо в своей деятельности резко увеличились. По нашей оценке, не менее чем в три раза", - сказал Кузнецов. Зампред Сбербанка отметил, что в этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнительной власти и различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать, что из-за последствий атаки перестали выполнять какие-либо услуги или сервисы. "И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты", - заключил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250627/kuznetsov-2025696326.html
https://ria.ru/20250626/moshenniki-2025482501.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Станислав Кузнецов, Сбер, Сбербанк России
"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году

Зампред правления Сбербанка Кузнецов: потери компаний от DDoS-атак выросли втрое

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов.
По его словам, количество DDoS-атак на российские компании сегодня по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось, но они стали значительно более сложные.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россияне стали значительно реже оформлять кредиты для мошенников
02:21
"Атак стало меньше, но успешных DDoS-атак на российские компании и организации стало в три раза больше. Это означает, что потери этих компаний в бизнесе либо в своей деятельности резко увеличились. По нашей оценке, не менее чем в три раза", - сказал Кузнецов.
Зампред Сбербанка отметил, что в этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнительной власти и различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать, что из-за последствий атаки перестали выполнять какие-либо услуги или сервисы.
"И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты", - заключил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Сбербанк оценил возможные убытки россиян от мошенников в 2025 году
Вчера, 05:24
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииСтанислав КузнецовСберСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала