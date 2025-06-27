https://ria.ru/20250627/sber-2025703712.html

"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году

"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году - РИА Новости, 27.06.2025

"Сбер" оценил потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году

Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T06:09:00+03:00

2025-06-27T06:09:00+03:00

2025-06-27T06:09:00+03:00

пмэф-2025

экономика

технологии

станислав кузнецов

сбер

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Потери российских компаний от DDoS-атак в 2025 году, по оценке "Сбера", выросли не менее чем втрое, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов. По его словам, количество DDoS-атак на российские компании сегодня по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось, но они стали значительно более сложные. "Атак стало меньше, но успешных DDoS-атак на российские компании и организации стало в три раза больше. Это означает, что потери этих компаний в бизнесе либо в своей деятельности резко увеличились. По нашей оценке, не менее чем в три раза", - сказал Кузнецов. Зампред Сбербанка отметил, что в этом году были десятки случаев, когда атаковали федеральные органы исполнительной власти и различные крупнейшие компании, которые были вынуждены признать, что из-за последствий атаки перестали выполнять какие-либо услуги или сервисы. "И все это связано с недостаточным уровнем киберзащиты", - заключил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250627/kuznetsov-2025696326.html

https://ria.ru/20250626/moshenniki-2025482501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии