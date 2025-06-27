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Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской - РИА Новости, 27.06.2025
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15:57 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/samokat-2025858925.html
Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской
Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской - РИА Новости, 27.06.2025
Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской
Москвичи, передвигающиеся на одном самокате вдвоем, сбили женщину с коляской в центре столицы, их нашли и привлекли к ответственности, сообщается в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:57:00+03:00
2025-06-27T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичи, передвигающиеся на одном самокате вдвоем, сбили женщину с коляской в центре столицы, их нашли и привлекли к ответственности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Еще один инцидент произошел недавно: самокатчики ехали вдвоем на одном СИМ (средстве индивидуальной мобильности - ред.) по тротуару и сбили женщину с коляской в центре Москвы. Транспортный комплекс рассматривает все случаи нарушения правил, о которых сообщают жители и СМИ. Нарушителей оперативно нашли и привлекли к ответственности. Их вычислили по камерам и треку поездки, хотя они и прикрывали часть номера ногой", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что водитель получил штраф в размере 100 тысяч рублей, после чего его заблокировали в сервисе. "Пожалуйста, будьте внимательны, когда управляете СИМ, ездите по велоинфраструктуре и уважайте других участников движения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250626/elektrosamokat-2025478834.html
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москва, россия, дтп, происшествия, самокаты, электросамокат, общество
Москва, Россия, ДТП, Происшествия, Самокаты, электросамокат, Общество
Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской

Двое нарушителей на одном самокате сбили женщину с коляской в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрокат электросамокатов
Прокат электросамокатов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Прокат электросамокатов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичи, передвигающиеся на одном самокате вдвоем, сбили женщину с коляской в центре столицы, их нашли и привлекли к ответственности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Еще один инцидент произошел недавно: самокатчики ехали вдвоем на одном СИМ (средстве индивидуальной мобильности - ред.) по тротуару и сбили женщину с коляской в центре Москвы. Транспортный комплекс рассматривает все случаи нарушения правил, о которых сообщают жители и СМИ. Нарушителей оперативно нашли и привлекли к ответственности. Их вычислили по камерам и треку поездки, хотя они и прикрывали часть номера ногой", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что водитель получил штраф в размере 100 тысяч рублей, после чего его заблокировали в сервисе.
"Пожалуйста, будьте внимательны, когда управляете СИМ, ездите по велоинфраструктуре и уважайте других участников движения", - подчеркивается в сообщении.
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