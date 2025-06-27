https://ria.ru/20250627/samokat-2025858925.html

Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской

Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской - РИА Новости, 27.06.2025

Двое москвичей на одном самокате сбили женщину с коляской

Москвичи, передвигающиеся на одном самокате вдвоем, сбили женщину с коляской в центре столицы, их нашли и привлекли к ответственности, сообщается в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:57:00+03:00

2025-06-27T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичи, передвигающиеся на одном самокате вдвоем, сбили женщину с коляской в центре столицы, их нашли и привлекли к ответственности, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Еще один инцидент произошел недавно: самокатчики ехали вдвоем на одном СИМ (средстве индивидуальной мобильности - ред.) по тротуару и сбили женщину с коляской в центре Москвы. Транспортный комплекс рассматривает все случаи нарушения правил, о которых сообщают жители и СМИ. Нарушителей оперативно нашли и привлекли к ответственности. Их вычислили по камерам и треку поездки, хотя они и прикрывали часть номера ногой", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что водитель получил штраф в размере 100 тысяч рублей, после чего его заблокировали в сервисе. "Пожалуйста, будьте внимательны, когда управляете СИМ, ездите по велоинфраструктуре и уважайте других участников движения", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250626/elektrosamokat-2025478834.html

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москва, россия, дтп, происшествия, самокаты, электросамокат, общество