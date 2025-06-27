https://ria.ru/20250627/samara-2025751333.html
В Самарской области временно ограничили работу интернета
В Самарской области временно ограничили работу интернета - РИА Новости, 27.06.2025
В Самарской области временно ограничили работу интернета
Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:49:00+03:00
2025-06-27T10:49:00+03:00
2025-06-27T10:49:00+03:00
технологии
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САМАРА, 27 июн - РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры. Подчеркиваю, что ограничения носят временный характер", - написал Федорищев. Ранее губернатор сообщал, что утром в пятницу произошла попытка атаки БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
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В Самарской области временно ограничили работу интернета
В Самарской области временно ограничили работу интернета в целях безопасности