https://ria.ru/20250627/samara-2025751333.html

В Самарской области временно ограничили работу интернета

В Самарской области временно ограничили работу интернета - РИА Новости, 27.06.2025

В Самарской области временно ограничили работу интернета

Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T10:49:00+03:00

2025-06-27T10:49:00+03:00

2025-06-27T10:49:00+03:00

технологии

самарская область

вячеслав федорищев

россия

новокуйбышевск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg

САМАРА, 27 июн - РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры. Подчеркиваю, что ограничения носят временный характер", - написал Федорищев. Ранее губернатор сообщал, что утром в пятницу произошла попытка атаки БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250623/primore-2024730046.html

самарская область

россия

новокуйбышевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, самарская область, вячеслав федорищев, россия, новокуйбышевск, общество