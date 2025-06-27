Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области временно ограничили работу интернета - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/samara-2025751333.html
В Самарской области временно ограничили работу интернета
В Самарской области временно ограничили работу интернета - РИА Новости, 27.06.2025
В Самарской области временно ограничили работу интернета
Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T10:49:00+03:00
2025-06-27T10:49:00+03:00
технологии
самарская область
вячеслав федорищев
россия
новокуйбышевск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
САМАРА, 27 июн - РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. "Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры. Подчеркиваю, что ограничения носят временный характер", - написал Федорищев. Ранее губернатор сообщал, что утром в пятницу произошла попытка атаки БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250623/primore-2024730046.html
самарская область
россия
новокуйбышевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, самарская область, вячеслав федорищев, россия, новокуйбышевск, общество
Технологии, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Россия, Новокуйбышевск, Общество
В Самарской области временно ограничили работу интернета

В Самарской области временно ограничили работу интернета в целях безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 27 июн - РИА Новости. Работа мобильного интернета временно ограничена в Самарской области для безопасности жителей и защиты объектов инфраструктуры, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
"Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета. Данные меры направлены на повышение безопасности граждан и защиту объектов инфраструктуры. Подчеркиваю, что ограничения носят временный характер", - написал Федорищев.
Ранее губернатор сообщал, что утром в пятницу произошла попытка атаки БПЛА на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Приморье начали периодически отключать мобильный интернет
23 июня, 04:31
 
ТехнологииСамарская областьВячеслав ФедорищевРоссияНовокуйбышевскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала