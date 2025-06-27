Иностранцы будут заполнять приложения ruID добровольно
Посольство: иностранцы будут подавать заявление на въезд через ruID добровольно
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИностранные граждане возле многофункционального миграционного центра
Иностранные граждане возле многофункционального миграционного центра. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 июн - РИА Новости. Новое мобильное приложение для иностранцев ruID, с помощью которого можно подать заявление на въезд в Россию и получить госуслуги на территории страны, заполняется добровольно, сообщает пресс-служба посольства РФ в Узбекистане.
"В дополнение к постановлению правительства Российской Федерации от 07.11.2024 г. №1510 сообщаем, что российскими властями одобрен подход относительно добровольного характера заполнения в рамках эксперимента заявления о въезде в Российскую Федерацию с использованием приложения ruID", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале посольства.
Отсутствие заполненного заявления не окажет влияние на проведение пограничного контроля и не будет являться основанием для отказа во въезде, уточнили в пресс-службе.
С 1 декабря 2024 года в России идет эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при пересечении границы России. Первый этап проходит в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также в автопункте пропуска "Маштаково" в Оренбургской области, где иностранцам нужно предоставлять фото лица и отпечатки пальцев. Второй этап начнется 30 июня 2025 года, тогда режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу. А иностранные граждане смогут сами подать заявление с информацией о визите в Россию в приложении ruID
Накануне минцифры РФ сообщило, что приложение стало доступным для скачивания. Чтобы подать заявление о безвизовом въезде в Россию, иностранцу нужно зарегистрироваться в ruID - это можно сделать с помощью электронной почты. Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию необходимо указать цель поездки и свои данные, но в исключительных случаях проинформировать о визите можно за 4 часа до пересечения границы. Далее нужно сфотографироваться, сделать фото документа, удостоверяющего личность, записать голос и дождаться проверки данных.