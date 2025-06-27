"Польшу и Балтию": в США резко высказались об угрозе со стороны России
Макговерн: Россия не угрожает НАТО, а обеспечивает национальные интересы
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия не представляет никакой угрозы для НАТО, несмотря на постоянные заявления лидеров стран-участниц Альянса об обратном, заявил экс-советник ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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"Есть ли хоть какие-то доказательства того, что Росси намеревается взять всю Украину, Польшу и страны Балтии? Нет даже малейшей доли намека на то, что Путин этого хочет", — сказал он.
При этом, отметил эксперт, такие европейские чиновники, как генсек НАТО Марк Рютте, продолжают заявлять о том, что Россия якобы вот-вот нападет на Альянс, придумывая разные сценарии, и не вспоминая, что именно данная организация становится все большей угрозой. И в Москве делают все, чтобы обеспечить национальную безопасность страны, пояснил аналитик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".