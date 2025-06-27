https://ria.ru/20250627/rossiya-2025700158.html

"Польшу и Балтию": в США резко высказались об угрозе со стороны России

"Польшу и Балтию": в США резко высказались об угрозе со стороны России - РИА Новости, 27.06.2025

"Польшу и Балтию": в США резко высказались об угрозе со стороны России

Россия не представляет никакой угрозы для НАТО, несмотря на постоянные заявления лидеров стран-участниц Альянса об обратном, заявил экс-советник ЦРУ Рэй... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T04:15:00+03:00

2025-06-27T04:15:00+03:00

2025-06-27T04:15:00+03:00

россия

москва

украина

владимир путин

рэй макговерн

марк рютте

нато

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия не представляет никакой угрозы для НАТО, несмотря на постоянные заявления лидеров стран-участниц Альянса об обратном, заявил экс-советник ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Есть ли хоть какие-то доказательства того, что Росси намеревается взять всю Украину, Польшу и страны Балтии? Нет даже малейшей доли намека на то, что Путин этого хочет", — сказал он.При этом, отметил эксперт, такие европейские чиновники, как генсек НАТО Марк Рютте, продолжают заявлять о том, что Россия якобы вот-вот нападет на Альянс, придумывая разные сценарии, и не вспоминая, что именно данная организация становится все большей угрозой. И в Москве делают все, чтобы обеспечить национальную безопасность страны, пояснил аналитик."Они должны понять, что НАТО и Украина — это угроза для России", — заключил Макговерн.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025694552.html

https://ria.ru/20250611/ryutte-2022301166.html

https://ria.ru/20250626/ukraina-2025576118.html

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