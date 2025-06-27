https://ria.ru/20250627/rossija-2025951946.html

Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках

Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках - РИА Новости, 27.06.2025

Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:11:00+03:00

2025-06-27T22:11:00+03:00

2025-06-27T22:11:00+03:00

россия

швеция

стокгольм (город)

михаил мишустин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии, соответствующий документ опубликован на сайте официальной и правовой информации. "В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в городе Стокгольме 13 января 1988 года", - говорится в распоряжении. Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.

https://ria.ru/20250615/ukraina-2023006633.html

россия

швеция

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швеция, стокгольм (город), михаил мишустин, в мире