https://ria.ru/20250627/rossija-2025951946.html
Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках
Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках - РИА Новости, 27.06.2025
Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:11:00+03:00
2025-06-27T22:11:00+03:00
2025-06-27T22:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсировании соглашения со Швецией об обмене информацией о ядерных установках и об оперативном оповещении о ядерной аварии, соответствующий документ опубликован на сайте официальной и правовой информации. "В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" денонсировать Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, подписанное в городе Стокгольме 13 января 1988 года", - говорится в распоряжении. Министерству иностранных дел России поручено уведомить шведскую сторону о принятом решении.
https://ria.ru/20250615/ukraina-2023006633.html
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россия, швеция, стокгольм (город), михаил мишустин, в мире
Россия, Швеция, Стокгольм (город), Михаил Мишустин, В мире
Россия денонсировала соглашение со Швецией о ядерных установках
Мишустин денонсировал соглашение со Швецией об оповещении о ядерной аварии