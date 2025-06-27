https://ria.ru/20250627/rogov-2025700040.html

Рогов объяснил, когда возможен мир между Россией и Украиной

Рогов объяснил, когда возможен мир между Россией и Украиной - РИА Новости, 27.06.2025

Рогов объяснил, когда возможен мир между Россией и Украиной

Долгосрочный мир между Россией и Украиной возможен только при условии демонтажа нынешнего киевского режима, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T04:15:00+03:00

2025-06-27T04:15:00+03:00

2025-06-27T04:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Долгосрочный мир между Россией и Украиной возможен только при условии демонтажа нынешнего киевского режима, заявил РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Мое глубокое убеждение, основанное на доскональном знании ситуации, что мир возможен только в случае демонтажа того режима, который там находится, в случае возможности людям высказать свою позицию по разным ситуациям - мобилизации, веры, языка, отношений с Россией, США, ЕС и прочих вещей. Понятно, что люди устали, люди сильно запуганы. Если будут честные, прозрачные выборы, то Запад, мягко говоря, будет очень сильно расстроен тем результатом, который будет. Они это прекрасно понимают, поэтому идет чисто технология запугивания, морального и физического террора", - сообщил Рогов. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250621/sumy-2024481232.html

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россия, украина, сша, владимир рогов, евросоюз