ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2", пишет Reuters
Reuters: ФРГ хочет изменить законодательство в отношении "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.
"Правительство Германии рассматривает возможность внесения изменений в закон о внешней торговле, чтобы предотвратить возможную покупку компании, управляющей газопроводом "Северный поток 2", - пишет агентство со ссылкой на ответ на запрос депутатов партии "Зелёные".
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Издание Spiegel, в свою очередь, отмечает, что правительство Германии тем самым хотело бы предотвратить эксплуатацию газопровода. В то же время, как отмечает издание, дело о трубопроводах рассматривается в суде швейцарского Цуга, что не даёт Германии правовых оснований остановить продажу.
В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG.
"Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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