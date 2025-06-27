https://ria.ru/20250627/reuters-2025826929.html

ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2", пишет Reuters

ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2", пишет Reuters - РИА Новости, 27.06.2025

ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2", пишет Reuters

Кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T14:22:00+03:00

2025-06-27T14:22:00+03:00

2025-06-27T14:43:00+03:00

германия

северный поток — 2

экономика

россия

дмитрий песков

цуг (город)

nord stream 2 ag

omv

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БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники."Правительство Германии рассматривает возможность внесения изменений в закон о внешней торговле, чтобы предотвратить возможную покупку компании, управляющей газопроводом "Северный поток 2", - пишет агентство со ссылкой на ответ на запрос депутатов партии "Зелёные".Издание Spiegel, в свою очередь, отмечает, что правительство Германии тем самым хотело бы предотвратить эксплуатацию газопровода. В то же время, как отмечает издание, дело о трубопроводах рассматривается в суде швейцарского Цуга, что не даёт Германии правовых оснований остановить продажу.В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.В декабре 2024 года в швейцарском кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, прошло судебное заседание, в ходе которого рассматривалось компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2 AG) предложил своим кредиторам. В его рамках выступили стороны, представляющие интересы Nord Stream 2 AG, кредиторов, включая мелких, а также швейцарского ликвидатора компании Transliq AG."Северный поток 2" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершено в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию он так и не был введен. Через год - в сентябре 2022 года - в результате взрывов разрушены одна из ниток "Северного потока 2" и обе нитки параллельного экспортного "Северного потока".Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250605/merts-2021195846.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2021177835.html

германия

россия

цуг (город)

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