Reuters: суда вблизи Ормузского пролива маскируются под российские
Reuters: суда у Ормузского пролива маскируются под российские из-за риска атак
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Суда вблизи Ормузского пролива начали маскироваться под российские и китайские из-за риска атак, передает Reuters.
"Судовладельцы считают, что из-за сложной структуры судоходства трудно отследить цепочку собственности до стран, которые могут находиться под повышенной угрозой, например Великобритании, США и Израиля", — заявил генеральный директор Windward Ами Даниэль.
По данным компании:
- обычно корабли сообщают о пункте назначения или передают сообщение "За ожиданием указаний";
- иногда они также отправляют сигналы вроде "На борту вооруженная охрана", чтобы отпугнуть пиратов или предотвратить другие нападения;
- c 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичное сообщение в районе Персидского залива и Красного моря, включая варианты: "принадлежит Китаю" и "российская нефть";
- так они пытаются избежать атак, поскольку суда этих стран с меньшей вероятностью станут мишенями по сравнению с западными;
- это происходит на фоне неопределенности с перемирием между Израилем и Ираном.
Ормузский пролив находится в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Он имеет стратегическое значение как в аспекте военной безопасности стран региона, так и с точки зрения мировой торговли. Через пролив проходит значительная доля вывозимых с Ближнего Востока энергоносителей. По этому маршруту нефть и СПГ экспортируют Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ. Все северное побережье пролива принадлежит Ирану, который в значительной степени и контролирует эту водную артерию.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
- Исламская Hеспублика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
Россия решительно осудила действия США, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
- В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.