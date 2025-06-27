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Reuters: суда вблизи Ормузского пролива маскируются под российские - РИА Новости, 27.06.2025
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08:23 27.06.2025 (обновлено: 09:09 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/reuters-2025711081.html
Reuters: суда вблизи Ормузского пролива маскируются под российские
Reuters: суда вблизи Ормузского пролива маскируются под российские - РИА Новости, 27.06.2025
Reuters: суда вблизи Ормузского пролива маскируются под российские
Суда вблизи Ормузского пролива начали маскироваться под российские и китайские из-за риска атак, передает Reuters. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T08:23:00+03:00
2025-06-27T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Суда вблизи Ормузского пролива начали маскироваться под российские и китайские из-за риска атак, передает Reuters."Судовладельцы считают, что из-за сложной структуры судоходства трудно отследить цепочку собственности до стран, которые могут находиться под повышенной угрозой, например Великобритании, США и Израиля", — заявил генеральный директор Windward Ами Даниэль.По данным компании:Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
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иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире
Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире
Reuters: суда вблизи Ормузского пролива маскируются под российские

Reuters: суда у Ормузского пролива маскируются под российские из-за риска атак

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Суда вблизи Ормузского пролива начали маскироваться под российские и китайские из-за риска атак, передает Reuters.
"Судовладельцы считают, что из-за сложной структуры судоходства трудно отследить цепочку собственности до стран, которые могут находиться под повышенной угрозой, например Великобритании, США и Израиля", — заявил генеральный директор Windward Ами Даниэль.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп допустил, что Израиль и Иран скоро вернутся к военным действиям
25 июня, 17:18
По данным компании:
  • обычно корабли сообщают о пункте назначения или передают сообщение "За ожиданием указаний";
  • иногда они также отправляют сигналы вроде "На борту вооруженная охрана", чтобы отпугнуть пиратов или предотвратить другие нападения;
  • c 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичное сообщение в районе Персидского залива и Красного моря, включая варианты: "принадлежит Китаю" и "российская нефть";
  • так они пытаются избежать атак, поскольку суда этих стран с меньшей вероятностью станут мишенями по сравнению с западными;
  • это происходит на фоне неопределенности с перемирием между Израилем и Ираном.

Ормузский пролив находится в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Он имеет стратегическое значение как в аспекте военной безопасности стран региона, так и с точки зрения мировой торговли. Через пролив проходит значительная доля вывозимых с Ближнего Востока энергоносителей. По этому маршруту нефть и СПГ экспортируют Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ. Все северное побережье пролива принадлежит Ирану, который в значительной степени и контролирует эту водную артерию.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США и Израиль добились невероятных результатов
08:00

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • Воздушным бомбардировкам подверглись атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
  • Исламская Hеспублика отвергла все обвинения и начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США: в ночь на 22 июня американцы поразили три иранских ядерных объекта — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.

Россия решительно осудила действия США, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.

Дым после атаки Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Fars: Израиль мог использовать против Ирана боеприпасы с обедненным ураном
Вчера, 11:28
  • Вечером 23 июня Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. За несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней США через дипломатические каналы. Никто не пострадал.
  • В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия.
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. ИРИ отвергла эти обвинения и подтвердила перемирие.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
25 июня, 09:46
 
ИранСШАИзраильДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ мире
 
 
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