Reuters: суда вблизи Ормузского пролива маскируются под российские

Ормузский пролив находится в северо-западной части Индийского океана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Он имеет стратегическое значение как в аспекте военной безопасности стран региона, так и с точки зрения мировой торговли. Через пролив проходит значительная доля вывозимых с Ближнего Востока энергоносителей. По этому маршруту нефть и СПГ экспортируют Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЭ. Все северное побережье пролива принадлежит Ирану, который в значительной степени и контролирует эту водную артерию.