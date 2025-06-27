https://ria.ru/20250627/reka--2025710759.html

В Магаданской области река подтопила больницу

В Магаданской области река подтопила больницу - РИА Новости, 27.06.2025

В Магаданской области река подтопила больницу

Вышедшая из берегов река Берелех подтопила больницу в городе Сусуман Магаданской области, некоторых пациентов эвакуировали в Магадан на вертолете, сообщил... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T08:16:00+03:00

2025-06-27T08:16:00+03:00

2025-06-27T08:16:00+03:00

александр витько

магаданская область

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происшествия

сусуман

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МАГАДАН, 27 июн - РИА Новости. Вышедшая из берегов река Берелех подтопила больницу в городе Сусуман Магаданской области, некоторых пациентов эвакуировали в Магадан на вертолете, сообщил министр здравоохранения региона Александр Витько. Ранее спасатели предупреждали об обильных дождях на территории всей Магаданской области. Жителям рекомендовали не выезжать на автодороги региона. "Больница в низине. Река Берелех топит ее не впервые. Поток воды течет в том числе по дороге, но проехать можно. Необходимости в эвакуации пациентов нет – лечебный корпус не пострадал. Тем не менее людям было предложено отправиться в магаданскую областную больницу на том вертолете, на котором прилетел Игорь Алексеевич (Ступченко, руководитель центра медицины катастроф - ред.), чтобы эвакуировать одного сложного пациента. Еще один пациент (с пневмонией) согласился на предложение о вылете в Магадан. Скоро должны стартовать", - написал в своем Telegram-канале Витько. Он добавил, что сотрудников административного корпуса временно перевели в основной корпус больницы, в административном – актированный день. "Зарплату за этот день люди получат в полном объеме. Ситуацию контролируем. С главой Сусуманского муниципального округа на связи. Ожидаем, что по колымской традиции "вода уйдет". Да, возможно, это звучит провокационно, но на самом деле, так и есть. Уровень воды понемногу спадает", - сообщил Витько.

https://ria.ru/20250623/potop-2024745866.html

https://ria.ru/20250516/altaj-2017264758.html

магаданская область

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александр витько, магаданская область, магадан, происшествия, сусуман