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В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы

В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы - РИА Новости, 27.06.2025

В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы

Пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы, рассказали РИА Новости РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T15:49:00+03:00

2025-06-27T15:49:00+03:00

2025-06-27T15:49:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "На канале имени Москвы в квартале Терехово городского округа Химки произошло происшествие с участием маломерного судна. Капитан при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок", - сказал собеседник агентства. По его словам, к поиску ребенка приступили водолазы. На месте происшествия также находятся психологи МЧС.

https://ria.ru/20250627/kater-2025847717.html

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москва, московская область (подмосковье), происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)