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В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы - РИА Новости, 27.06.2025
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15:49 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/rebenok-2025855760.html
В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы
В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы - РИА Новости, 27.06.2025
В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы
Пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы, рассказали РИА Новости РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T15:49:00+03:00
2025-06-27T15:49:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "На канале имени Москвы в квартале Терехово городского округа Химки произошло происшествие с участием маломерного судна. Капитан при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок", - сказал собеседник агентства. По его словам, к поиску ребенка приступили водолазы. На месте происшествия также находятся психологи МЧС.
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москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы

Пятилетний ребенок выпал из катера на канале имени Москвы, его ищут водолазы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Пятилетний ребенок выпал из катера, по уточненным данным, при совершении маневра на канале имени Москвы в Подмосковье, его ищут водолазы, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.
"На канале имени Москвы в квартале Терехово городского округа Химки произошло происшествие с участием маломерного судна. Капитан при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к поиску ребенка приступили водолазы. На месте происшествия также находятся психологи МЧС.
Канал имени Москвы - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Подмосковье перевернулся катер с двумя людьми на борту
Вчера, 15:35
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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