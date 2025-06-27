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В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
Российские средства ПВО около 20:00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:11:00+03:00
2025-06-27T22:11:00+03:00
2025-06-27T22:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО около 20:00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать седьмого июня около 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Брянской областью