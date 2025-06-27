Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 27.06.2025
https://ria.ru/20250627/pvo-2025939658.html
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:38:00+03:00
2025-06-27T20:38:00+03:00
безопасность
курская область
республика крым
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
орловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого июня с 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Брянской области, три – над территорией Орловской области, два – над территорией Курской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
республика крым
брянская область
орловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, республика крым, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, россия
Безопасность, Курская область, Республика Крым, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Россия
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

ПВО сбила десять БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской, Орловской и Курской областями

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого июня с 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Брянской области, три – над территорией Орловской области, два – над территорией Курской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьКурская областьРеспублика КрымБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Орловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала