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Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T20:38:00+03:00
2025-06-27T20:38:00+03:00
2025-06-27T20:38:00+03:00
безопасность
курская область
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орловская область
россия
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого июня с 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Брянской области, три – над территорией Орловской области, два – над территорией Курской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
республика крым
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россия
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безопасность, курская область, республика крым, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, россия
Безопасность, Курская область, Республика Крым, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Орловская область, Россия
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
ПВО сбила десять БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской, Орловской и Курской областями