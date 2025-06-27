https://ria.ru/20250627/pvo-2025939658.html

Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.06.2025

Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T20:38:00+03:00

2025-06-27T20:38:00+03:00

2025-06-27T20:38:00+03:00

безопасность

курская область

республика крым

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

орловская область

россия

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в пятницу сбили десять украинских беспилотников над Брянской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать седьмого июня с 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре - над территорией Брянской области, три – над территорией Орловской области, два – над территорией Курской области и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

республика крым

брянская область

орловская область

россия

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безопасность, курская область, республика крым, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), орловская область, россия