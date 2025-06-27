https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html

"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место

"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место - РИА Новости, 27.06.2025

"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место

Игры в одни ворота с западными странами больше не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T22:04:00+03:00

2025-06-27T22:04:00+03:00

2025-06-27T22:04:00+03:00

россия

владимир путин

нато

евразийский экономический союз (еаэс)

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Игры в одни ворота с западными странами больше не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского экономического союза."Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности", — подчеркнул президент.Владимир Путин также отметил, что милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, и там все "переставляют с ног на голову".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент России неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250627/putin-2025923813.html

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россия, владимир путин, нато, евразийский экономический союз (еаэс)