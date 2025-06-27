https://ria.ru/20250627/putin-2025951341.html
"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место
"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место - РИА Новости, 27.06.2025
"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место
Игры в одни ворота с западными странами больше не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T22:04:00+03:00
2025-06-27T22:04:00+03:00
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россия
владимир путин
нато
евразийский экономический союз (еаэс)
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Игры в одни ворота с западными странами больше не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского экономического союза."Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности", — подчеркнул президент.Владимир Путин также отметил, что милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России, и там все "переставляют с ног на голову".В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент России неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, владимир путин, нато, евразийский экономический союз (еаэс)
Россия, Владимир Путин, НАТО, Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
"Игра закончилась": Путин поставил Запад на место
Путин: игра в одни ворота с Западом окончена
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Игры в одни ворота с западными странами больше не будет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Высшего евразийского экономического союза.
"Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности", — подчеркнул президент.
Владимир Путин
также отметил, что милитаристский угар Запада основан на тезисе об "агрессивности" России
, и там все "переставляют с ног на голову".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО
у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе
.
В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".