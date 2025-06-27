Рейтинг@Mail.ru
Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 27.06.2025 (обновлено: 19:03 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/putin-2025924728.html
Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин
Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025
Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин
Президент России Владимир Путин напомнил о поддержке коллективного Запада терроризма в качестве инструмента борьбы с РФ, руководствуясь принципом "все хорошо,... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T18:59:00+03:00
2025-06-27T19:03:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
запад
терроризм
исламское государство*
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025921137_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_214d9599fc346022d4404358d9b4eea9.jpg
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о поддержке коллективного Запада терроризма в качестве инструмента борьбы с РФ, руководствуясь принципом "все хорошо, если это против России". Отвечая на вопросы журналистов об увеличении расходов на оборону НАТО, Путин отметил, что Россию "кинули" по поводу нерасширения альянса на Восток и было несколько волн расширения. А когда Россия заявляла об угрозах, то с ее мнением считаться никто не желал, заявил Путин. "Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимание. То же самое было, когда коллективный Запад поддерживал и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. И никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*), если он в России функционирует. И взрывы в Москве, и все что угодно. Это и до последнего времени происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Все хорошо, если это против России", - сказал президент.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025921137_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_d0db3a46cedd4480aa3144a1895cb2be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире, запад, терроризм, исламское государство*, нато
Россия, Владимир Путин, В мире, Запад, Терроризм, Исламское государство*, НАТО
Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин

Путин: Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о поддержке коллективного Запада терроризма в качестве инструмента борьбы с РФ, руководствуясь принципом "все хорошо, если это против России".
Отвечая на вопросы журналистов об увеличении расходов на оборону НАТО, Путин отметил, что Россию "кинули" по поводу нерасширения альянса на Восток и было несколько волн расширения. А когда Россия заявляла об угрозах, то с ее мнением считаться никто не желал, заявил Путин.
"Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимание. То же самое было, когда коллективный Запад поддерживал и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. И никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*), если он в России функционирует. И взрывы в Москве, и все что угодно. Это и до последнего времени происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Все хорошо, если это против России", - сказал президент.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ключевые заявления Путина по итогам саммита ЕАЭС
Вчера, 17:26
 
РоссияВладимир ПутинВ миреЗападТерроризмИсламское государство*НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала