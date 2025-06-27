https://ria.ru/20250627/putin-2025924728.html

Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин

Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 27.06.2025

Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин

Президент России Владимир Путин напомнил о поддержке коллективного Запада терроризма в качестве инструмента борьбы с РФ, руководствуясь принципом "все хорошо,... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T18:59:00+03:00

2025-06-27T18:59:00+03:00

2025-06-27T19:03:00+03:00

россия

владимир путин

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исламское государство*

нато

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МИНСК, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил о поддержке коллективного Запада терроризма в качестве инструмента борьбы с РФ, руководствуясь принципом "все хорошо, если это против России". Отвечая на вопросы журналистов об увеличении расходов на оборону НАТО, Путин отметил, что Россию "кинули" по поводу нерасширения альянса на Восток и было несколько волн расширения. А когда Россия заявляла об угрозах, то с ее мнением считаться никто не желал, заявил Путин. "Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимание. То же самое было, когда коллективный Запад поддерживал и сепаратизм в нашей стране, и такой инструмент борьбы с Россией, как терроризм. И никто не хотел обращать внимание на какой-то ИГИЛ* ("Исламское государство"*, ИГ*), если он в России функционирует. И взрывы в Москве, и все что угодно. Это и до последнего времени происходит. И никто не хочет обращать на это внимания. Все хорошо, если это против России", - сказал президент.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250627/putin-2025893527.html

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россия, владимир путин, в мире, запад, терроризм, исламское государство*, нато